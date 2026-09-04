«Аэрофлот» заметил смещение спроса на фоне ограничений в аэропортах

Всего с начала 2026 г. авиакомпания перевезла на 0,1% больше пассажиров год к году. В июле пассажиропоток составил 5,7 млн – на уровне прошлого года из-за временных ограничений. На внутренних линиях за семь месяцев было перевезено 23,4 млн пассажиров, а на международных – 8,3 млн. В июле показатели составили 4,3 млн и 1,4 млн человек соответственно. Пассажирооборот увеличился на 4,8%, а предельный пассажирооборот – на 2,9%. Во втором месяце лета эти значения достигли 3,7% и 2,3%. С января по июль занятость пассажирских кресел составила 91,2% (+1,7 п. п. в годовом выражении). В июле показатель вырос до 92,5% (1,3 п. п.).