«Аэрофлот» заметил смещение спроса на фоне ограничений в аэропортах
На коротких авиамаршрутах усиливается конкуренция с железнодорожным и автомобильным транспортом. Об этом журналистам заявил генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский на полях ВЭФа.
Отвечая на вопрос о влиянии усиления режима «Ковер» на спрос на авиаперевозки, Александровский отметил, что конкуренция со стороны поездов и автомобилей существовала всегда, поэтому перевозчик готов к ней независимо от условий работы.
По его оценке, пассажиры на коротких направлениях чаще выбирают железную дорогу и автомобили, поскольку считают их более прогнозируемыми. Он уточнил, что такое изменение спроса пока некритично.
24 августа гендиректор «Аэрофлота» сообщил, что с января по июль группа «Аэрофлот» перевезла 31,7 млн пассажиров. Результат, по его словам, соответствует запланированному. Текущий прогноз по всей гражданской авиации в России, с учетом иностранных перевозчиков, составляет 133 млн пассажиров. Число сопоставимо с результатами предыдущего года, однако иностранные перевозчики прибавили год к году 15%. Александровский заявил, что задача минимум для группы – остаться в положительной зоне с точки зрения финансового результата по чистой прибыли. Он отметил, что «Аэрофлот» видит эту задачу как достижимую.
Всего с начала 2026 г. авиакомпания перевезла на 0,1% больше пассажиров год к году. В июле пассажиропоток составил 5,7 млн – на уровне прошлого года из-за временных ограничений. На внутренних линиях за семь месяцев было перевезено 23,4 млн пассажиров, а на международных – 8,3 млн. В июле показатели составили 4,3 млн и 1,4 млн человек соответственно. Пассажирооборот увеличился на 4,8%, а предельный пассажирооборот – на 2,9%. Во втором месяце лета эти значения достигли 3,7% и 2,3%. С января по июль занятость пассажирских кресел составила 91,2% (+1,7 п. п. в годовом выражении). В июле показатель вырос до 92,5% (1,3 п. п.).