«Аэрофлот» сократил внутренние перевозки в пик сезона

«Аэрофлот» сократил внутренние перевозки в пик сезонаКомпания связывает динамику с изменением структуры перевозок и временными ограничениями
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в июле 2026 г. снизился на 0,6% по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года и составил 5,66 млн человек. Это следует из опубликованных 11 августа операционных результатов компании.
Снижение показателя произошло на фоне действовавших временных ограничений, говорится в сообщении «Аэрофлота». Кроме того, группа изменила структуру перевозок: самолеты с коротких линий (таких как Москва – Санкт-Петербург) были задействованы на более протяженных маршрутах.
В июле 2026 г. Росавиация вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах нескольких регионов. В отдельные дни, например 23 июля, на фоне угрозы БПЛА временно не обслуживали рейсы 13 аэропортов России. В разные дни авиасообщение ограничивали в московских аэропортах «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево», петербургском «Пулково», аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, Казани, Самары, Саратова и других городов. Меры, как поясняли в ведомстве, принимались для обеспечения безопасности полетов. Они же приводили к корректировке расписания.
Внутренние перевозки группы «Аэрофлот» в июле сократились на 6,1% до 4,25 млн пассажиров. В июле 2025 г. снижение этого показателя составило 2,9% (тогда было перевезено 4,53 млн человек). Для сравнения: в июле 2024 г. перевозки группы на внутрироссийских линиях выросли на 11,6% до 4,66 млн пассажиров.
Международные перевозки группы в прошлом месяце выросли на 20,8% до 1,4 млн пассажиров. Год назад этот показатель увеличился на 0,2% и составил 1,17 млн человек.
Как писали «Ведомости» 14 июля, в июне пассажиропоток группы также сократился на 4,3% в годовом исчислении до 5,1 млн человек. На внутренних линиях трафик снизился на 9,1% до 3,8 млн пассажиров, на международных – вырос на 13,9% до 1,3 млн. Отрицательную динамику перевозок в компании объясняли временными ограничениями полетов. Таким образом, пока группа «Аэрофлот» в этом году сокращает объем перевозок в пиковый сезон, который приходится на летние месяцы.
Авиакомпания «Аэрофлот» без учета дочерних перевозчиков перевезла в июле 2,92 млн пассажиров, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Внутренние перевозки авиакомпании сократились на 13,4% до 1,84 млн пассажиров. Для сравнения: годом ранее, в июле 2025 г., внутренние перевозки «Аэрофлота» сократились на 3,1% (и составляли 2,12 млн пассажиров).
Международные перевозки авиакомпании в июле выросли на 25,6% до 1,08 млн пассажиров против роста на 3,2% до 0,86 млн человек годом ранее. В июле «Аэрофлот» возобновил рейсы на Сейшельские острова, нарастил частоту полетов в Дубай (до двух рейсов в сутки), запустил рейсы из Краснодара в Дубай, а также ввел дополнительные рейсы в турецкие Бодрум, Даламан и Анталью из Москвы и шести российских городов.
Занятость кресел по группе в июле составила 92,5% против 91,2% годом ранее. Занятость кресел авиакомпании «Аэрофлот» выросла до 91,8% с 90,1% в июле 2025 г.
Количество рейсов группы в июле сократилось на 1,1% до 36 400, при этом налет часов увеличился на 5,1% до 111 600. Авиакомпания «Аэрофлот» за месяц выполнила 16 700 рейсов, что на 3,3% меньше, чем год назад, налет часов вырос на 3,1% до 63 800.
В январе – июле 2026 г. группа «Аэрофлот» перевезла 31,65 млн пассажиров, что на 0,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из данных «Аэрофлота». Внутренние перевозки за этот период сократились на 3,5% до 23,36 млн пассажиров. Международные перевозки выросли на 11,9% до 8,3 млн пассажиров.
Авиакомпания «Аэрофлот» за семь месяцев перевезла 16,9 млн пассажиров, что на 0,2% больше, чем год назад. Внутренние перевозки упали на 8,3% до 10,48 млн пассажиров, международные выросли на 18,2% до 6,42 млн пассажиров.
По данным Росавиации, за шесть месяцев 2026 г. российские авиакомпании перевезли 49,15 млн пассажиров, что на 3,2% меньше, чем в аналогичный период 2025 г. Как следует из данных регулятора, снижение произошло за счет внутренних перевозок, которые сократились на 4,6% до 36,34 млн пассажиров. Международный пассажиропоток, напротив, вырос на 0,9% до 12,81 млн человек.
Всего за январь – июнь российские аэропорты обслужили 97,16 млн пассажиров, что на 1,1% больше, чем годом ранее. Пять крупнейших авиакомпаний России («Аэрофлот», «Победа», «Россия», S7 Airlines и «Уральские авиалинии») суммарно перевезли 72,2% от общего числа пассажиров – 35,5 млн человек.
Применение режима «ковров» в России в основном приводит к снижению спроса на авиаперелеты на короткие расстояния, где есть альтернатива в виде железной дороги без особой потери времени в пути, говорит главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. На средне- и дальнемагистральных маршрутах оно отражается в значительно меньшей степени, поэтому пока не приводит к структурной перестройке отрасли авиаперевозок, считает эксперт.
По его оценке, в этом и заключается логика «Аэрофлота» по переброске воздушного флота с коротких направлений на дальние. Дальние маршруты, особенно международные, в условиях дефицита авиапарка обеспечивают авиаперевозчику лучшую маржу при меньшем износе ресурса самолета, поясняет Борисов.
Рост пассажиропотока на международных направлениях в июле, по мнению эксперта, связан также с появлением новых зарубежных направлений. При этом перераспределение флота группы «Аэрофлот» в пользу международных направлений он считает сезонной тенденцией.