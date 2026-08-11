«Аэрофлот» сократил внутренние перевозки в пик сезона

Как писали «Ведомости» 14 июля, в июне пассажиропоток группы также сократился на 4,3% в годовом исчислении до 5,1 млн человек. На внутренних линиях трафик снизился на 9,1% до 3,8 млн пассажиров, на международных – вырос на 13,9% до 1,3 млн. Отрицательную динамику перевозок в компании объясняли временными ограничениями полетов. Таким образом, пока группа «Аэрофлот» в этом году сокращает объем перевозок в пиковый сезон, который приходится на летние месяцы.