«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина

«С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», – сказал Александровский, отвечая на вопрос о динамике цен на авиатопливо. Перевозчик не планирует перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов, добавил топ-менеджер. «Работаем в инфляционных коридорах, эту задачу сохранили перед собой», – отметил он. Текущая экономика позволяет это делать, поэтому «Аэрофлот» не ожидает никаких всплесков с точки зрения роста цен, добавил глава компании. Инструмент хеджирования для снижения рисков от колебания цен на топливо компания использовать не планирует, сказал Александровский.