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Главная / Бизнес /

«Аэрофлот» не планирует повышать цены на билеты из-за роста стоимости керосина

Коммерческая политика национальной авиакомпании является индикатором для рынка перевозок
Светлана Афонина
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Рост цен на авиакеросин не станет причиной резкого подорожания билетов «Аэрофлота», компания намерена удерживать тарифы в рамках инфляции. Об этом сообщил гендиректор перевозчика Сергей Александровский журналистам 29 июня.

«С точки зрения роста стоимости находимся в тех же цифрах. Пока экстренных всплесков не было», – сказал Александровский, отвечая на вопрос о динамике цен на авиатопливо. Перевозчик не планирует перекладывать рост цен на авиакеросин в стоимость билетов, добавил топ-менеджер. «Работаем в инфляционных коридорах, эту задачу сохранили перед собой», – отметил он. Текущая экономика позволяет это делать, поэтому «Аэрофлот» не ожидает никаких всплесков с точки зрения роста цен, добавил глава компании. Инструмент хеджирования для снижения рисков от колебания цен на топливо компания использовать не планирует, сказал Александровский.

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