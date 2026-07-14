Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в июне сократился на 4%

В июне в аэропортах России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Наиболее масштабные сбои затронули Москву и Санкт-Петербург, а также аэропорты в Поволжье и на юге страны. Например, в Московском авиаузле 18 июня из-за атаки беспилотников были закрыты все четыре аэропорта. По оценкам «Интерфакса», в тот день было задержано и отменено 527 рейсов, из них более 170 – «Аэрофлота» и «России».