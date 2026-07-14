Пассажиропоток группы «Аэрофлот» в июне сократился на 4%Ограничения авиасообщения затронули основные города базирования авиакомпании
Пассажиропоток группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») в июне сократился на 4% в годовом выражении и составил 5,1 млн человек. Об этом говорится в сообщении компании.
Снижение показателя в «Аэрофлоте» связали с действием временных ограничений на полеты, а также с изменением структуры перевозок. Провозные емкости с коротких линий, таких, как Москва – Санкт-Петербург, были задействованы на протяженных маршрутах, что обеспечило сопоставимый пассажирооборот при незначительном снижении количества пассажиров, говорится в сообщении.
В июне в аэропортах России вводились временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов. Наиболее масштабные сбои затронули Москву и Санкт-Петербург, а также аэропорты в Поволжье и на юге страны. Например, в Московском авиаузле 18 июня из-за атаки беспилотников были закрыты все четыре аэропорта. По оценкам «Интерфакса», в тот день было задержано и отменено 527 рейсов, из них более 170 – «Аэрофлота» и «России».
В Санкт-Петербурге наиболее серьезные сбои произошли 6 июня из-за атаки БПЛА – было задержано более 40 рейсов, 13 ушли на запасные аэродромы, а также 18 июня на фоне московских событий – 17 задержанных и 11 отмененных рейсов в столицу.
Подобные ограничения в июне вводились в аэропортах Пскова, Нижнего Новгорода, Ярославля, Калуги, Сочи, Геленджика, Краснодара, Самары, Казани и других городов.
Спад пассажиропотока в июне произошел за счет внутренних линий: перевозки на них снизились на 9% до 3,8 млн человек. На международных линиях, напротив, зафиксирован рост на 14% до 1,3 млн пассажиров. Занятость кресел на бортах группы в отчетном периоде достигла 90,6% (+0,8 п. п.), на международных линиях – 91,5% (+2,6 п.п.), на внутренних – 90,1% (-0,2 п. п.).
При этом количество рейсов в июне сократилось на 4% (до 33 600), тогда как налет парка самолетов вырос на 3% до 100 800 часов, следует из сообщения компании.
Авиакомпания «Аэрофлот» (без учета «Победы» и «России») перевезла в июне 2,6 млн пассажиров – на 5% меньше, чем годом ранее. На внутренних линиях спад составил 15% до 1,7 млн человек, на международных направлениях перевозки выросли на 19% до 1 млн человек.
За первое полугодие 2026 г. группа перевезла 26 млн пассажиров – на 0,3% больше, чем год назад. Международные перевозки выросли на 10% до 6,9 млн человек, внутренние сократились на 3% до 19,1 млн. Занятость кресел на рейсах группы в январе – июне составила 90,9% (+1,7 п. п.). Количество рейсов, осуществленных группой за отчетный период, снизилось на 1% до 169 300, а налет вырос на 4% до 515 600 часов.
Пассажиропоток авиакомпании «Аэрофлот» в первом полугодии вырос на 1% до почти 14 млн человек. Из них 5,3 млн было перевезено на международных направлениях (+17%), а также 8,6 млн – на внутренних. Занятость кресел на рейсах авиакомпании достигла 90,8% (+2,7 п. п.).
Главный эксперт Института экономики транспорта НИУ ВШЭ Федор Борисов отмечает, что длинные маршруты экономически привлекательнее для авиакомпаний: с ростом дальности пропорционально увеличиваются и переменные расходы, и тариф, что в итоге дает перевозчику большую выручку за рейс. Кроме того, на коротких направлениях ресурс воздушных судов вырабатывается быстрее из-за частоты взлетов-посадок. Решение «Аэрофлота» перебросить емкости на дальние перелеты эксперт называет логичным в летний сезон, когда спрос на такие маршруты традиционно высок.
Что касается прогнозов на второе полугодие, то самолеты уже летают с загрузкой более 90%, и в пик высокого сезона (июль – август) возможности для роста пассажиропотока за счет увеличения провозных емкостей практически исчерпаны, говорит Борисов. В более низкий сезон динамика пассажиропотока будет определяться макроэкономической ситуацией, полагает эксперт.