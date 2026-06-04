«Аэрофлоту» нужно $100 млн для завершения страхового урегулирования по бортам

В 2025 г. группа дважды размещала биржевые облигации с переменным купоном общим объемом 75 млрд руб. (в апреле и сентябре), средства от сентябрьского размещения были направлены на финансирование сделок страхового урегулирования. На конец 2025 г. кредитный портфель «Аэрофлота» (банковские кредиты и облигации) вырос почти вчетверо за год – до 167 млрд руб., тогда как обязательства по аренде снизились на треть – до 426,4 млрд руб. на фоне укрепления рубля к доллару и завершения расчетов с иностранными лизингодателями.