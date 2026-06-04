«Аэрофлоту» нужно $100 млн для завершения страхового урегулирования по бортам

«Аэрофлоту» нужно $100 млн для завершения страхового урегулирования по бортамКомпания собирается изыскать их из собственных и заемных средств
Группе «Аэрофлот» (включает авиакомпании «Россия» и «Победа») для завершения страхового урегулирования необходимо решить вопрос по шести самолетам, на это потребуется $100 млн. Об этом журналистам на ПМЭФ-2026 рассказал гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
По его словам, в 2025 г. группа провела процедуру урегулирования по 30 самолетам.
«Аэрофлот» будет финансировать сделки по оставшимся шести воздушным судам (ВС) самостоятельно, как и все предыдущие партии, за исключением первой, продолжил Александровский. Компания использовала либо собственные средства, либо заемные, но чаще всего – их комбинацию, добавил он.
Как следует из сообщения «Аэрофлота» к отчетности по МСФО за 2025 г., страховое урегулирование с иностранными лизингодателями по 30 воздушным судам принесло группе неденежный доход в размере 68,4 млрд руб.
В 2025 г. группа дважды размещала биржевые облигации с переменным купоном общим объемом 75 млрд руб. (в апреле и сентябре), средства от сентябрьского размещения были направлены на финансирование сделок страхового урегулирования. На конец 2025 г. кредитный портфель «Аэрофлота» (банковские кредиты и облигации) вырос почти вчетверо за год – до 167 млрд руб., тогда как обязательства по аренде снизились на треть – до 426,4 млрд руб. на фоне укрепления рубля к доллару и завершения расчетов с иностранными лизингодателями.
Завершение процедур страхового урегулирования несет только плюсы, говорит руководитель управления «Альфастрахования» по работе с авиакомпаниями Владимир Истомин. Во-первых, это возможность снять все обременения с самолетов и урегулировать взаимоотношения с лизингодателями и собственниками воздушных судов вне судебных процессов, поясняет он. Это, в свою очередь, влияет на уменьшение общего объема претензий к авиакомпаниям и страховщикам. Во-вторых, завершение процедуры урегулирования приводит к снятию двойной регистрации с таких ВС и к возможности их свободной эксплуатации на международных воздушных линиях (на доступных направлениях), добавляет эксперт.
Как сообщал Александровский в сентябре 2025 г., группа планировала завершить страховое урегулирование по партии из 36 самолетов к концу 2025 г., направив на эти цели $1,1 млрд. Топ-менеджер уточнял, что это последние в парке машины от «полноценных» иностранных лизингодателей, оставшиеся с двойной регистрацией.
Санкции, введенные западными странами в феврале 2022 г., предусматривают запрет на поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а также их техобслуживание и страхование. По оценке аналитической компании Cirium, на февраль 2022 г. у отечественных эксплуатантов было 777 самолетов в лизинге, из них 515 приходилось на суда, взятые в аренду у иностранных компаний.
С 2023 г. российские авиакомпании практикуют страховое урегулирование отношений с иностранными лизингодателями по самолетам, поставленным до введения ограничений.
Для проведения таких сделок по 162 лайнерам в 2023 г. из Фонда национального благосостояния было выделено почти 297 млрд руб. Большая часть этой суммы была израсходована на самолеты «Аэрофлота» (101 ед.). В результате таких сделок требования прежних лизингодателей прекращаются, а новым собственником авиатехники становится подведомственная Росавиации компания «НЛК-Финанс», с которой авиакомпании заключили новые договоры лизинга.
Всего в 2025 г. российские авиакомпании завершили страховое урегулирование по 50 самолетам («Ведомости» писали об этом 4 февраля). Большая часть из них пришлась на группу «Аэрофлот».