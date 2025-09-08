«Аэрофлот» потратит $1,1 млрд на страховое урегулирование по 36 самолетам

Отечественные эксплуатанты перевели свои самолеты в российский реестр, но не могли исключить их из иностранных реестров (в основном, бермудского), что привело к появлению у ВС двойной регистрации. Из-за этого авиакомпании не могли ставить такие суда на международные направления, так как после посадки за рубежом самолеты могли арестовать. Для разрешения сложившейся ситуации правительство России весной 2023 г. решило выделить 297 млрд руб. из фонда национального благосостоянии (ФНБ) для переоформления в российскую собственность 162 самолетов.