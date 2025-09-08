«Аэрофлот» потратит $1,1 млрд на страховое урегулирование по 36 самолетам

«Аэрофлот» потратит $1,1 млрд на страховое урегулирование по 36 самолетамЭто нужно компании, чтобы увеличить предложение на прибыльных международных направлениях
Страховое урегулирование по 36 самолетам обойдется «Аэрофлоту» еще в $1,1 млрд, рассказал журналистам на ВЭФ-2025 гендиректор компании Сергей Александровский. Этот процесс должен быть завершен до конца 2025 г.
По его словам, урегулирование ведется «Аэрофлотом» за счет собственных и привлеченных средств. В частности, на эти цели уже выбрано 45 млрд руб. из общего объема программы по размещению облигаций в размере 86,9 млрд руб., пояснил топ-менеджер.
По 17 самолетам процесс уже завершен, еще по 17 воздушным судам (ВС) он продолжается и будет закончен в конце сентября, уточнил Александровский. По двум оставшимся ВС предполагается завершить урегулирование до конца 2025 г., добавил он. «Это достаточно сложная юридическая схема, есть абсолютная готовность с нашей стороны, со стороны контрагента», – отметил гендиректор «Аэрофлота».
Страховое урегулирование представляет собой переход права собственности на взятые в лизинг ВС, самолеты передаются от иностранных лизингодателей к российским структурам. Необходимость этой процедуры возникла после того, как российские авиакомпании после введения санкций в 2022 г. фактически лишились возможности работать с иностранными лессорами, в том числе платить за лизинг.
Отечественные эксплуатанты перевели свои самолеты в российский реестр, но не могли исключить их из иностранных реестров (в основном, бермудского), что привело к появлению у ВС двойной регистрации. Из-за этого авиакомпании не могли ставить такие суда на международные направления, так как после посадки за рубежом самолеты могли арестовать. Для разрешения сложившейся ситуации правительство России весной 2023 г. решило выделить 297 млрд руб. из фонда национального благосостоянии (ФНБ) для переоформления в российскую собственность 162 самолетов.
Планы «Аэрофлота» на прибыль
В рамках этой процедуры новым собственником иностранных самолетов стала подведомственная Росавиации лизинговая компания «НЛК-финанс». Через нее ВС были вновь переданы в аренду российским авиакомпаниям, а иностранные лизингодатели прекратили свои требования по страховым полисам и по договорам лизинга к российским контрагентам. Средства из ФНБ выделялись НЛК под 1,5% годовых на 15 лет, а одним из условий участия в страховом урегулировании для перевозчиков было софинансирование процедуры из собственной прибыли.
По данным источников «Коммерсанта», основным бенефициаром программы стала группа «Аэрофлот» – на урегулирование по ее ВС было направлено около 250 млрд руб. из ФНБ. В сентябре 2024 г. Александровский говорил на предыдущем ВЭФ, что группа в 2023-2024 гг. завершила процесс страхового урегулирования по 83 самолетам. Кроме того, 18 широкофюзеляжных самолетов было выкуплено в 2022 г. из финансового лизинга.
К осени 2024 г. у «Аэрофлота» осталось 133 самолета с двойной регистрацией, говорил тогда Александровский. Предполагалось, что в первую очередь будет проведено страховое урегулирование по 36 самолетам в собственности китайских лизингодателей, отмечал он («Ведомости» писали об этом 5 сентября 2024 г.). Оставшиеся суда принадлежат иностранным структурам российских госбанков.
По состоянию на конец первого полугодия 2025 г. в парке группы «Аэрофлот» (включает также авиакомпании «Россия» и «Победа») было 352 самолета. До 2030 г. флот группы может вырасти до 460 ВС, сказал Александровский на ВЭФ-2025. Прирост должен быть обеспечен поставками отечественной авиатехники. «Аэрофлот» уже подписал твердый контракт на 18 среднемагистральных МС-21, обсуждаются условия следующих договоров в общей сложности на 90 самолетов, уточнил он.
Урегулирование вопросов с иностранными лизингодателями защитит собственность авиакомпании за рубежом и позволит «Аэрофлоту» использовать выкупленные суда на международных воздушных линиях, говорит ведущий эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. С ним соглашается руководитель антикризисной защиты бизнеса «Юрэнергоконсалт» Виктория Бардаева. Авиаперевозчик таким образом «очищается» от возможных судебных претензий, которые могли предъявить ей зарубежные лизингодатели, переставшие получать платежи из-за введенных санкций, продолжает Борисов.
Несмотря на то что в текущем процессе урегулирования лизингодатель представляет дружественную юрисдикцию, китайские банки и страховщики, имеющие бизнес-интересы за пределами своей страны, часто следуют санкционным ограничениям в отношении партнеров, напоминает Бардаева.
По словам Борисова, этот шаг также позволит «Аэрофлоту» работать с иностранными лизингодателями в дальнейшем, когда международные санкции в отношении России будут сняты. В целом понятно, что снятие любых юридических рисков выгодно для операционной деятельности компании, резюмирует он.