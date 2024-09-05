«Аэрофлот» назвал сумму для «очистки» оставшихся самолетов с двойной регистрацией

Группе «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») потребуется около 350 млрд руб. для осуществления страхового урегулирования по оставшимся в парке самолетам с так называемой двойной регистрацией. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.