«Аэрофлот» назвал сумму для «очистки» оставшихся самолетов с двойной регистрацией

«Аэрофлот» назвал сумму для «очистки» оставшихся самолетов с двойной регистрациейНа это снова потребуются немалые деньги из ФНБ
Группе «Аэрофлот» (авиакомпании «Аэрофлот», «Россия» и «Победа») потребуется около 350 млрд руб. для осуществления страхового урегулирования по оставшимся в парке самолетам с так называемой двойной регистрацией. Об этом журналистам в кулуарах Восточного экономического форума во Владивостоке сообщил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский.
По словам топ-менеджера, группа завершила процесс страхового урегулирования по 83 воздушным судам (ВС), не считая 10 лайнеров Boeing 777 и восьми Airbus A330, которые были выкуплены в 2022 г.
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