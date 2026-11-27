Путин: АПЛ «Пермь» войдет в состав ВМФ РФ в ближайшее время
В ближайшее время атомная подводная лодка «Пермь» войдет в состав Военно-морского флота России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота. Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию», – сказал он (цитата по ТАСС).
27 ноября Путин прибыл в Северодвинск, где принимает участие в церемонии подъема военно-морского флага на атомном подводном крейсере «Пермь». Путин поздравил всех моряков, которые участвовали в создании данного крейсера, сотрудников «Севмаша» и других предприятий из смежных отраслей. Также российский лидер планирует провести совещание, посвященное развитию группировки многоцелевых атомных подлодок ВМФ.
В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что гарантией безопасности России является ядерная триада.