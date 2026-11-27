«Уже в ближайшее время новый крейсер войдет в состав Тихоокеанского флота. Будет нести боевую вахту, защищая морские рубежи и безопасность Отечества, наш Дальний Восток, нашу Арктику и всю Россию», – сказал он (цитата по ТАСС).