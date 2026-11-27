ЕС ограничит экспорт отходов переработки аккумуляторов из-за ценных металлов
Евросоюз (ЕС) намерен ужесточить контроль за вывозом отходов переработки аккумуляторов, содержащих ценные металлы, которые можно повторно использовать в промышленности. Об этом сообщает Financial Times.
Речь идет об отходах, в составе которых есть кобальт и литий. После переработки эти металлы применяются при производстве аккумуляторов для электромобилей и систем вооружения. По данным издания, значительная часть экспортируемой из ЕС «черной массы» поступает в Китай, где сырье перерабатывают, в том числе для выпуска товаров, поставляемых обратно в Европу.
С 9 декабря Брюссель намерен классифицировать черную массу как опасные отходы. Это позволит ограничить ее экспорт в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), включая Китай. Кроме того, ЕС рассматривает дополнительные ограничения, вплоть до полного запрета на вывоз отдельных ресурсов. Соответствующие меры могут быть предусмотрены в будущем Законе об экономике замкнутого цикла. По информации FT, Еврокомиссия планирует опубликовать предложения по дальнейшему ограничению экспорта 15 декабря.
В июле сообщалось, что ЕК намерена включить мусоросжигательные заводы в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS), обязав их приобретать разрешения на выбросы углекислого газа (СО2). Предложение стало частью пересмотра ключевой климатической политики Европейского союза (ЕС). В рамках системы ETS предприятия должны покупать квоты на выбросы CO2, что создает для них экономический стимул сокращать объемы выбросов и инвестировать в низкоуглеродные технологии. В Брюсселе рассчитывают, что распространение ETS на мусоросжигательные заводы будет способствовать более активному повторному использованию материалов, увеличению объемов переработки отходов и внедрению технологий улавливания и хранения углерода.