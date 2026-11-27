В июле сообщалось, что ЕК намерена включить мусоросжигательные заводы в систему торговли квотами на выбросы парниковых газов (ETS), обязав их приобретать разрешения на выбросы углекислого газа (СО2). Предложение стало частью пересмотра ключевой климатической политики Европейского союза (ЕС). В рамках системы ETS предприятия должны покупать квоты на выбросы CO2, что создает для них экономический стимул сокращать объемы выбросов и инвестировать в низкоуглеродные технологии. В Брюсселе рассчитывают, что распространение ETS на мусоросжигательные заводы будет способствовать более активному повторному использованию материалов, увеличению объемов переработки отходов и внедрению технологий улавливания и хранения углерода.