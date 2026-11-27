Дмитриев: мировые инвестиции в ЦОДы превысили затраты на добычу нефти и газа
Глобальные вложения в центры обработки данных (ЦОДы) в 2026 г. превысили совокупные капитальные затраты на добычу нефти и газа. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев на конференции Сбербанка по искусственному интеллекту AI Journey 2026, передает ТАСС.
По его словам, инвестиции в дата-центры и искусственный интеллект продолжают расти. Дмитриев считает, что эта тенденция сохранится и в дальнейшем.
Дмитриев также отметил, что спрос на электроэнергию со стороны ЦОДов увеличивается примерно на 20% в год и в перспективе будет расти еще быстрее.
2 ноября президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий временно использовать зарубежные вычислительные мощности для поддержки российских информационных ресурсов. Решение должна принимать специальная правительственная подкомиссия по согласованию с ФСБ. Документ также обязывает владельцев российских ЦОДов зарезервировать 10% площадей и мощностей.
12 ноября глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти заинтересованы в размещении дата-центров на территории России, в том числе под землей, а не в переносе их за рубеж. По словам министра, проекты строительства защищенных ЦОДов уже реализуются.
26 ноября Путин предложил разработать такую систему государственно-частного партнерства, которая бы способствовала быстрому строительству новых ЦОДов, которые нужны для развития ИИ. Он попросил заняться этим вопросом комиссию по вопросам развития технологий искусственного интеллекта.