Дмитриев: вся команда Трампа нацелена на достижение мира по Украине
Вся команда президента США Дональда Трампа нацелена на достижение мира, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, передает «РИА Новости».
По словам Дмитриева, команда Трампа ищет решения для урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул важность нынешнего диалога между Москвой и Вашингтоном, противопоставив его подходу предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, который охарактеризовал как абсолютно неадекватный.
Дмитриев также назвал спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера миротворцами.
26 ноября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что дружеские отношения президента России Владимира Путина и Трампа помогают обсуждать самые сложные проблемы. По его словам, призывая Россию не допустить расширения конфликта на Украине, Трамп имеет в виду недопущение попыток Киева расширить географию конфликта.
25 ноября Дмитриев сказал, что администрация Трампа прикладывает «жизненно важные» миротворческие усилия в рамках конфликта на Украине.