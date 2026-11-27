По словам Дмитриева, команда Трампа ищет решения для урегулирования украинского конфликта. Он подчеркнул важность нынешнего диалога между Москвой и Вашингтоном, противопоставив его подходу предыдущей администрации США во главе с Джо Байденом, который охарактеризовал как абсолютно неадекватный.