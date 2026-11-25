Дмитриев назвал миротворческие усилия команды Трампа жизненно важными
Администрация президента США Дональда Трампа прикладывает «жизненно важные» миротворческие усилия в рамках конфликта на Украине. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в X.
Дмитриев прокомментировал новость, что Трамп от имени всей Америки поблагодарил свою супругу, первую леди Меланию Трамп, за работу по украинскому треку.
«Команда президента Трампа продолжает свои жизненно важные миротворческие и гуманитарные усилия», – написал он.
Мелания Трамп стала посредником при согласовании локального прекращения огня между Россией и Украиной для проведения гуманитарной операции в Алешках в октябре. В рамках миссии жителям города доставили продовольствие, лекарства и другие необходимые товары, а желающим предоставили возможность эвакуироваться в РФ и на Украину.
5 ноября первая леди США в Вашингтоне провела встречу с представителями Москвы и Киева по итогам операции. В ней участвовали российский омбудсмен Яна Лантратова и спецпредставитель президента РФ Дмитриев, а также представители Киева. Трамп передала через Дмитриева личное письмо президенту РФ Владимиру Путину и выразила надежду на продолжение гуманитарного сотрудничества.