Мелания Трамп стала посредником при согласовании локального прекращения огня между Россией и Украиной для проведения гуманитарной операции в Алешках в октябре. В рамках миссии жителям города доставили продовольствие, лекарства и другие необходимые товары, а желающим предоставили возможность эвакуироваться в РФ и на Украину.