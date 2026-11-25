Всего с 09:00 мск 24 ноября до 09:00 мск 25 ноября силы ПВО сбили 76 беспилотников. Украинские военные также 44 раза применили артиллерию по отселенным районам. Пять раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств. Обошлось без раненых и погибших.