Хинштейн: в курском Льгове оборвалась линия электропередачи из-за атак ВСУ
В результате украинских атак на Льгов в Курской области произошел обрыв линии электропередачи. Электроснабжение нарушилось на 10 улицах, подача электроэнергии уже восстановлена, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
Всего с 09:00 мск 24 ноября до 09:00 мск 25 ноября силы ПВО сбили 76 беспилотников. Украинские военные также 44 раза применили артиллерию по отселенным районам. Пять раз БПЛА атаковали регион с помощью взрывных устройств. Обошлось без раненых и погибших.
В деревне Новоивановка Рыльского района сгорел дом, а в хуторе Звягин был поврежден автомобиль. В селе Песчаное Беловского района пострадала кровля дома. В поселке Доброе Поле Хомутовского района повреждены кровля, потолок, входная дверь дома.
В ночь на 25 ноября армия России ударила беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и судам, задействованным в интересах украинской армии. В порту Черноморск поражено судно-сухогруз, доставившее грузы военного назначения. В Черниговской области удар пришелся на промпредприятие в Сновске, выпускавшее комплектующие для БПЛА.