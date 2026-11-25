Армия России ударила по сухогрузу в порту Черноморск
Ночью Вооруженные силы (ВС) РФ ударили беспилотниками по объектам транспортной инфраструктуры, военной промышленности и судам, задействованным в интересах украинской армии. В частности, в порту Черноморск поражено судно-сухогруз, доставившее грузы военного назначения, сообщает Минобороны РФ.
В Запорожье поражена электроподстанция 330 кВ, питающая предприятия ВПК Украины. В Днепропетровске уничтожены два железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и техники. Также поражена электроподстанция 330 кВ в Зеленодольске Днепропетровской области. В Черниговской области удар нанесен по промышленному предприятию в Сновске, выпускавшему комплектующие для БПЛА.
24 ноября российские военные атаковали три электроподстанции на Украине: в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитной Ровенской области. Они обеспечивали работу военной промышленности Украины. В акватории Черного моря юго-западнее Одессы был поражен сухогруз, который доставлял грузы для обеспечения вооруженных сил Украины.