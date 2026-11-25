В Запорожье поражена электроподстанция 330 кВ, питающая предприятия ВПК Украины. В Днепропетровске уничтожены два железнодорожных локомотива, использовавшихся для перевозки вооружения и техники. Также поражена электроподстанция 330 кВ в Зеленодольске Днепропетровской области. В Черниговской области удар нанесен по промышленному предприятию в Сновске, выпускавшему комплектующие для БПЛА.