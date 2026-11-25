Человек погиб при массированной атаке БПЛА на Самарскую область
Человек погиб в результате массированной беспилотной атаки Киева на Самарскую область. За ночь над регионом было сбито более 145 беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Федорищев.
Кроме того, есть последствия «на земле». Действует оперативный штаб. Ряд школ региона 25 ноября будут работать по измененному графику. Есть также отключения электричества на отдельных территориях.
По данным Минобороны РФ, с 8:00 по 20:00 мск 24 ноября силы ПВО сбили 32 украинских беспилотника. БПЛА уничтожены над Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской областями. Устройства также сбиты над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.