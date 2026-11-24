Силы ПВО за день сбили 32 беспилотника ВСУ над регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 32 украинских беспилотника днем 24 ноября. Об этом сообщило Минобороны РФ.
В период с 8:00 по 20:00 мск ПВО сбили дроны над четырьмя областями: Белгородской, Калужской, Курской и Ростовской. Кроме того, БПЛА уничтожены над Московским регионом, Краснодарским краем и Крымом.
За ночь 24 ноября силы ПВО перехватили и уничтожили 699 украинских беспилотников самолетного типа над восемью регионами России и Черным морем.
Минобороны РФ сообщило, что Вооруженные силы России нанесли удар по трем электроподстанциям на Украине. Электростанции 110 кВ поражены в городе Винница, населенных пунктах Оболонье Черниговской области и Ракитной Ровенской области.