Путин: нефти и газа из РФ у Европы будет меньше, а проблем – больше
Из-за отказа от российских энергоресурсов нефти и газа у европейских стран будет меньше, а проблем – больше. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания по стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.
«Нашей нефти и газа у них будет меньше, а проблем больше», – подчеркнул российский лидер.
По его словам, Москва видит попытки ограничить экспорт российских энергоносителей в Европу. Путин отметил, что это в первую очередь наносит вред самим европейским странам.
24 ноября российский лидер изменил состав комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности. Руководителем рабочей группы по вопросам обеспечения эффективности и прозрачности деятельности компаний ТЭКа с госучастием назначен Наиб Нагуманов, а руководителем рабочей группы по вопросам экологической безопасности – глава Минприроды Александр Козлов. Также Путин включил в состав комиссии девять человек, а исключил – шесть.
8 ноября в «Газпроме» сообщили, что европейские хранилища показывают новые антирекорды по отбору газа. Согласно сообщению, 6 ноября отбор газа из подземных хранилищ стал исторически максимальным для этой даты – было поднято на 23,9%, или на 83 млн куб. м, больше предыдущего суточного максимума. Отбор газа из хранилищ в Германии за сутки достиг нового антирекорда, превысив на 58,7%, или на 37 млн куб. м, предыдущий наибольший показатель для этой даты.
27 октября еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявил, что Брюссель сохранит запрет на импорт российских энергоресурсов, который должен вступить в силу в 2027 г., даже если Москва и Киев заключат мирное соглашение.