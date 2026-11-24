США могут повысить пошлины против ЕС, Китая и еще 14 стран
Администрация президента США Дональда Трампа готовит новые пошлины. Они могут затронуть множество стран, которые активно поддерживают собственную промышленность и потому, по мнению администрации, вредят американским компаниям. Об этом сообщает WSJ со ссылкой на источники, «знакомые с планами администрации».
На этой неделе торговый представитель США Джеймс Грир должен обнародовать результаты расследования того, какие промышленные субсидии применяют в ЕС, Китае и еще 14 странах, чтобы поддержать внутреннюю экономику, пишет WSJ и предупреждает, что сроки могут измениться. Издание приводит мнение Грира, которое журналистам пересказали источники: из-за субсидий и прочих мер господдержки возникают чрезвычайные промышленные мощности, а затем компании из других стран наводняют мировой рынок дешевыми товарами и подрывают позиции американских производителей.
Точный размер пошлин неизвестен. WSJ предполагает, что для тех стран, которые заключили торговое соглашение с президентом Трампом до того, как Верховный суд США отменил его первые пошлины, тарифы могут быть ниже. Например, это страны ЕС, Япония и Южная Корея. Китаю издание предрекает самые серьезные ограничения.
В июле США ввели пошлины в диапазоне от 10% до 12,5% в отношении товаров из 86 стран. В качестве обоснования был использован Закон о торговле 1974 г., разрешающий по результатам специальных проверок и расследований вводить пошлину до 15% сроком на 150 дней. Тогда в результате расследования Джеймс Грир пришел к выводу, что в иностранных компаниях использовался принудительный труд. WSJ предполагает, что в этот раз администрация США задействует схожий механизм.