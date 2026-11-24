В июле США ввели пошлины в диапазоне от 10% до 12,5% в отношении товаров из 86 стран. В качестве обоснования был использован Закон о торговле 1974 г., разрешающий по результатам специальных проверок и расследований вводить пошлину до 15% сроком на 150 дней. Тогда в результате расследования Джеймс Грир пришел к выводу, что в иностранных компаниях использовался принудительный труд. WSJ предполагает, что в этот раз администрация США задействует схожий механизм.