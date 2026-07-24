Что значит решение Дональда Трампа обновить пошлины для 86 стран

Что значит решение Дональда Трампа обновить пошлины для 86 странОн готовится к новой мировой торговой войне под предлогом борьбы с принудительным трудом
США вводят новую глобальную пошлину взамен предыдущей, срок которой истекает 24 июля, в отношении 60 торговых партнеров США (86, если считать членов торгово-экономических объединений типа Евросоюза по отдельности), говорится на официальном сайте Управления торгового представителя страны (USTR) Джеймисона Грира. Ставка будет варьироваться в диапазоне от 10% до 12,5%.
В качестве обоснования использован Закон о торговле 1974 г., разрешающий по результатам специальных проверок и расследований вводить пошлину до 15% сроком на 150 дней. Конкретно в нынешнем случае, согласно USTR, официальным поводом для пошлин является использование иностранными компаниями принудительного труда. При этом новые пошлины введены на основании раздела 301 закона 1974 г., что позволяет им оставаться в силе продолжительное время, а также они могут быть больше 15%. Иначе говоря, ограничение в 150 дней и по ставке в этом случае не действует.
Новые пошлины в 10% коснутся товаров Аргентины, Бангладеш, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго и Британии. Частично, в диапазоне от 10% до 12,5%, будут затронуты товары также из Европейского союза, Тайваня, Японии, Южной Кореи и Швейцарии. Ставка в 12,5% коснется таких стран, как Бразилия и Китай.
Кроме того, в списке стран, в отношении которых проводилось аналогичное расследование, перечислены также Россия, Казахстан, Саудовская Аравия, Израиль, Турция и Сингапур.
Предыдущая пошлина в 10%, срок которой истекает 24 июля, была объявлена Дональдом Трампом 20 февраля после решения Верховного суда, согласно которому большинство введенных в его президентство пошлин были признаны незаконными. Они вводились по закону о чрезвычайных полномочиях 1977 г. (IEEPA). Этот документ позволял ему вводить пошлины бессрочно с любой ставкой в рекордно короткие сроки.
Помимо закона 1974 г., Трамп мог бы обратиться к закону о расширении торговых полномочий 1962 г. Хотя и в этом случае администрации придется пройти несколько этапов бюрократических норм и процедур, включая такие же отраслевые расследования. Здесь не будет ограничений по ставке, но пошлины могут вводиться только в отношении товаров из отдельных секторов. Соответственно, для каждого сектора нужно отдельное расследование, что может значительно замедлить процесс. Расследования и проверки по закону 1974 г. занимают от шести до 12 месяцев (в зависимости от раздела, в соответствии с которым начата проверка), по закону 1962 г. – до 270 дней.
Но в прокламациях, анонсирующих новые пошлины против части канадских товаров (которые могут начать действовать 19 августа), опубликованных на сайте Белого дома, Трамп ссылается не только на вышеуказанные законы, но и на Закон о пошлинах 1930 г. (конкретно на раздел 338). Он позволяет президенту вводить пошлины ставкой до 50% в отношении иностранной продукции без необходимости проводить дополнительные проверки и расследования. Этот инструмент практически не использовался американскими властями с конца 1940-х гг., когда начала складываться современная система свободной торговли.
Администрация не отступит от глобальной линии протекционизма, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАН Вадим Козлов. «Торговая конфронтация продолжится, но в новой форме», – подчеркнул эксперт.
Команда Трампа уже давно ведет работу по использованию альтернативных механизмов тарифного давления и, безусловно, продолжит эту политику в будущем, согласился научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Максим Черкашин. Он объяснил, что Трамп публично считает свою политику пошлин успешной, а предсказанные увеличения потребительских цен во многом не успели еще материализоваться (в отличие от цен на бензин, например), поэтому в настоящий момент давления на администрацию по изменению торговой политики как такового нет. «Это может измениться после сентября, когда начнется финальный этап избирательной кампании перед промежуточными выборами, которые состоятся в ноябре 2026 г. Тогда может реализоваться рост цен», – резюмировал Черкашин.