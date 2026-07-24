Что значит решение Дональда Трампа обновить пошлины для 86 стран

Помимо закона 1974 г., Трамп мог бы обратиться к закону о расширении торговых полномочий 1962 г. Хотя и в этом случае администрации придется пройти несколько этапов бюрократических норм и процедур, включая такие же отраслевые расследования. Здесь не будет ограничений по ставке, но пошлины могут вводиться только в отношении товаров из отдельных секторов. Соответственно, для каждого сектора нужно отдельное расследование, что может значительно замедлить процесс. Расследования и проверки по закону 1974 г. занимают от шести до 12 месяцев (в зависимости от раздела, в соответствии с которым начата проверка), по закону 1962 г. – до 270 дней.