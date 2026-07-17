Начнется ли между США и Бразилией новая торговая война

Белый дом объявлял о введении 40%-ной ставки на импорт товаров из Бразилии вдобавок к 10% в июле 2025 г. Тогда это решение было политически мотивировано и было связано с судебным преследованием бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, сторонника политики Трампа, писало Reuters. Но в ноябре того же года Трамп отменил свое решение на большую часть бразильского продовольственного импорта после серьезного роста розничных цен этой категории продукции на американском внутреннем рынке.