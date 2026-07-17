Начнется ли между США и Бразилией новая торговая война

Начнется ли между США и Бразилией новая торговая войнаАдминистрация Трампа пытается обойти запрет Верховного суда на пошлины
США анонсировали введение пошлин на уровне 25% на большую часть импорта из Бразилии. Новый тариф может вступить в силу 22 июля, следует из заявления Управления торгового представителя (USTR) США. Таким образом, латиноамериканская республика может стать первой страной, подпадающей под действие новой тарифной стратегии администрации Дональда Трампа, основанной на ст. 301 закона о торговле 1974 г., пишет Reuters. Эта норма разрешает проведение расследований предполагаемых случаев недобросовестной торговой практики.
Повышенные тарифы не будут применяться по отношению к небольшой номенклатуре бразильского экспорта товаров в США, которые потенциально могут нарушить цепочку производства или не изготавливаются на территории США, говорится в сообщении USTR. К ним относятся некоторые виды сырья, редкоземельные элементы, фармацевтические препараты, говядина, кофе, апельсиновый сок, самолеты и запчасти к ним, а также энергоносители.
Основанием для повышения пошлин послужило то, что президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его правительство не вели переговоры с США «добросовестно», написал 16 июля на странице в соцсети Х госсекретарь Марко Рубио.
До этого в своем расследовании USTR установило, что некоторые меры бразильского правительства, касающиеся цифровой торговли и электронных платежных услуг, доступа на рынок этанола, «являются необоснованными, обременяют или ограничивают торговлю американских фермеров, рабочих и экспортеров». По мнению торгового представителя Джеймисона Грира, бразильские власти недостаточно хорошо борются с коррупцией и позволяют местным фермерам эксплуатировать земли на территории незаконно вырубленных лесов.
В свою очередь, бразильские власти отвергли результаты американского расследования и осудили решение об одностороннем введении повышенных пошлин. «15 июля 2026 г. войдет в историю отношений между Бразилией и США как прискорбная веха», – написал впоследствии на странице в Х президент Лула.
Белый дом объявлял о введении 40%-ной ставки на импорт товаров из Бразилии вдобавок к 10% в июле 2025 г. Тогда это решение было политически мотивировано и было связано с судебным преследованием бывшего бразильского президента Жаира Болсонару, сторонника политики Трампа, писало Reuters. Но в ноябре того же года Трамп отменил свое решение на большую часть бразильского продовольственного импорта после серьезного роста розничных цен этой категории продукции на американском внутреннем рынке.
А уже в феврале текущего года Верховный суд США признал использование Трампом чрезвычайного положения для введения повышенных пошлин незаконным, вынудив его отменить оставшиеся тарифы из Бразилии и других стран. В ответ Белый дом ввел 10%-ную пошлину почти на весь импорт, кроме стали и алюминия. Но в мае суд снова назвал решение американских властей превышением полномочий.
По итогам 2025 г. товарооборот США и Бразилии превысил $94 млрд (из них почти $40 млрд – американский импорт), тогда как в 2024 г. он составлял порядка $127,6 млрд, следует из подсчетов исполнительного офиса президента США. Более половины бразильского экспорта на американский рынок занимают нефть и нефтепродукты, металлы и продукты первичной обработки, а также машины и оборудование.
США вводят повышенные тарифы в отношении Бразилии во многом по идеологическим причинам, полагает старший научный сотрудник ИСКРАНа Павел Кошкин. В настоящее время латиноамериканской республикой управляют недружественные Трампу левоцентристские и прогрессивные силы, напомнил американист.
Американские тарифы – ответная мера Трампа на политику Бразилии, нацеленную на постепенное снижение доли доллара в своих международных расчетах, заметил главный редактор журнала «Латинская Америка» Виктор Хейфец. И хотя риторика бразильских элит не направлена против государств Запада, МВФ и Всемирного банка, так южноамериканская страна пытается раскладывать яйца по разным корзинам. С другой стороны, отмечает эксперт, бразильцы настроены на продолжение диалога с Вашингтоном, но и капитулировать не намерены.
Еще эти тарифы – продолжение достаточно последовательной тарифной политики американской администрации, говорит Кошкин: «На эмоциях Трамп порой может не отдавать себе отчет в важности бразильских товаров для американских потребителей. А преобладание в Верховном суде республиканцев не означает, что в тарифном споре он станет на сторону президента. Поэтому не исключаю продолжение чехарды между властями и судебными органами».
Вашингтону не получится в одностороннем порядке вести торговое противостояние с Бразилией из-за сильной зависимости американских потребителей от бразильских продовольственных и иных товаров, говорит Хейфец.
В подготовке статьи участвовал Роман Романов