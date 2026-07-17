Почему США теряют популярность в мире и долго ли это продлится

В исследовании Pew дается прямой выбор между США и Китаем без третьего варианта, что в определенных случаях может значительно исказить результаты исходя из традиции восприятия Вашингтона и Пекина в той или иной стране, подчеркнул программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов. Он объяснил, что хотя рост авторитета Китая фактически верен, но он происходит в и так прокитайских странах, где население традиционно уже много лет больше настроено позитивно к Пекину, чем к Вашингтону. «Отсюда и проблема с интерпретацией итоговых и общих результатов», – уточнил он. По мнению Суховерхова, в таком случае для США ситуация не является особенно болезненной, так как рост негативного отношения к Америке во враждебных странах не представляет уникального явления. Что касается ухудшения авторитета США в Европе, то тут первоочередным остается критика не Америки в целом, а конкретно Трампа. «В этом случае многое ситуативно. Когда придет новая администрация, положение может измениться», – подчеркнул эксперт. В итоге скорее сегодня внешняя политика США вызывает отторжение и недопонимание у населения разных стран, а не растущее превосходство Китая в «мягкой силе», резюмировал Суховерхов.