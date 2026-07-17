Почему США теряют популярность в мире и долго ли это продлится

Почему США теряют популярность в мире и долго ли это продлитсяОдна из основных причин – Дональд Трамп
Только в девяти из 36 стран, в которых проходил опрос, население относится лучше к США, чем к Китаю. Об этом говорится в ежегодном исследовании центра Pew Research Center, опубликованном в ночь на 16 июля. Лучше всего к США относятся в Израиле: 81% (против 19% к КНР) населения, хуже всего – на Западном берегу реки Иордан: 9% (против 57% к КНР). К Китаю лучше всего относятся в Пакистане, где его поддерживают 90% (против 15% у США), хуже всего – в Японии с 11% (против 50% у США).
Среди расположенных к США более позитивно, чем в Китаю, только одна европейская страна – Польша. Граждане большинства европейских стран – союзников Вашингтона (Испания, Италия, Греция, Франция, Нидерланды, Швеция, Германия) относятся к Америке хуже, чем к Китаю. При этом в случае Испании, Италии и Греции Китай получает значительное преимущество – в среднем в 20% в пользу Пекина. Если же брать общий срез по 20 странам, то с 2023 г. позитивное восприятие США снизилось с 58 до 36% в 2026 г. За аналогичный период позитивное восприятие Китая увеличилось с 32 до 46%.
Если говорить о конкретных личностях, то 31% опрошенных уверены в том, что председатель КНР Си Цзиньпин будет принимать правильные решения в сфере международной политики. О президенте США Дональде Трампе таким образом высказался 21%. Одновременно с этим 75% респондентов в 17 странах со средним уровнем дохода полагают, что США много вмешиваются в дела других государств, 49% считают США надежным партнером. Для сравнения: только 45% говорят, что Китай много вмешивается в международные проблемы, а надежным партнером его обозначили 69%.
На этом фоне 52% опрошенных считают, что США недостаточно способствуют миру и глобальной стабильности. Аналогично о Китае высказался 41%. Количество видящих в Пекине стабилизирующего игрока составляет 58%.
Cтоит отметить, что в первый срок Трампа (2017–2021 гг.) авторитет США тоже снижался. Похожее исследование Pew за июнь 2017 г. (спустя почти полгода после начала первого президентства Трампа) показало спад позитивного восприятия Америки с 64 до 49% за этот период. В конце президентства Барака Обамы (2009–2017 гг.) в американском лидере были уверены в среднем 64%, а в начале правления Трампа – 22%. Это были усредненные результаты на основе данных из 37 стран. Стоит отметить, что падение имиджа США фиксировалось также в президентство Джорджа Буша-младшего. Но при Обаме ситуация улучшилась.
Это не первый случай, когда Китай обходит США в вопросах проецирования внешнего влияния в широком смысле, говорит старший научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Владимир Павлов. В качестве примера он привел данные, согласно которым Пекин вышел на первое место по количеству зарубежных представительств. «Нынешняя ситуация – результат отхода от поведения администраций Обамы или Байдена, но не Трамп тому виной. Он уже результат наметившихся изменений в восприятии как минимум частью американских элит возможностей и потребностей США», – подчеркнул эксперт. По его словам, важнее то, что меняется мир в целом.
В исследовании Pew дается прямой выбор между США и Китаем без третьего варианта, что в определенных случаях может значительно исказить результаты исходя из традиции восприятия Вашингтона и Пекина в той или иной стране, подчеркнул программный менеджер Российского совета по международным делам Константин Суховерхов. Он объяснил, что хотя рост авторитета Китая фактически верен, но он происходит в и так прокитайских странах, где население традиционно уже много лет больше настроено позитивно к Пекину, чем к Вашингтону. «Отсюда и проблема с интерпретацией итоговых и общих результатов», – уточнил он. По мнению Суховерхова, в таком случае для США ситуация не является особенно болезненной, так как рост негативного отношения к Америке во враждебных странах не представляет уникального явления. Что касается ухудшения авторитета США в Европе, то тут первоочередным остается критика не Америки в целом, а конкретно Трампа. «В этом случае многое ситуативно. Когда придет новая администрация, положение может измениться», – подчеркнул эксперт. В итоге скорее сегодня внешняя политика США вызывает отторжение и недопонимание у населения разных стран, а не растущее превосходство Китая в «мягкой силе», резюмировал Суховерхов.