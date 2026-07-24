Трамп ввел новые пошлины на товары из 60 стран

Администрация Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары от 60 торговых партнеров, в том числе из ЕС и Китая. Пошлины вводятся с связи с обвинениями в «слабом применении запретов на принудительный труд» после окончания срока действия временного 10%-ного глобального тарифа, пишет Reuters.