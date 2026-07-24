Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
YDEX3 638-0,74%CNY Бирж.00%IMOEX2 144,97+0,41%RTSI861,82+0,5%RGBI113,02+0,38%RGBITR758,01+0,4%
Главная / Политика /

Трамп ввел новые пошлины на товары из 60 стран

Ведомости

Администрация Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары от 60 торговых партнеров, в том числе из ЕС и Китая. Пошлины вводятся с связи с обвинениями в «слабом применении запретов на принудительный труд» после окончания срока действия временного 10%-ного глобального тарифа, пишет Reuters.

Новые тарифы коснутся 99,4% импорта в США, но предполагают множество исключений для таких товаров, как нефть и газ, удобрения и некоторые продукты питания.

10%-ная пошлина распространяется на товары из Аргентины, Бангладеш, Великобритании, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго. Странам ЕС, Тайваню, Японии, Южной Корее и Швейцарии назначены ставки, которые в сочетании с ранее действовавшими тарифами в совокупности составляли 10% или 12,5%. Остальным 38 странам назначена ставка в 12,5%. В их число входят Вьетнам и Китай.

21 июля Financial Times (FT) писала, что ранее Вашингтон перешел к режиму 10%-ных пошлин после того, как Верховный суд отменил введенные Трампом так называемые взаимные тарифы, объявленные в рамках «Дня освобождения» в апреле 2025 г. Ограничения должны прекратить действие 24 июля.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь