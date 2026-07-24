Трамп ввел новые пошлины на товары из 60 стран
Администрация Трампа установила новые тарифы в размере 10% и 12,5% на товары от 60 торговых партнеров, в том числе из ЕС и Китая. Пошлины вводятся с связи с обвинениями в «слабом применении запретов на принудительный труд» после окончания срока действия временного 10%-ного глобального тарифа, пишет Reuters.
Новые тарифы коснутся 99,4% импорта в США, но предполагают множество исключений для таких товаров, как нефть и газ, удобрения и некоторые продукты питания.
10%-ная пошлина распространяется на товары из Аргентины, Бангладеш, Великобритании, Камбоджи, Канады, Эквадора, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса, Индии, Индонезии, Иордании, Малайзии, Мексики, Пакистана, Шри-Ланки, Тринидада и Тобаго. Странам ЕС, Тайваню, Японии, Южной Корее и Швейцарии назначены ставки, которые в сочетании с ранее действовавшими тарифами в совокупности составляли 10% или 12,5%. Остальным 38 странам назначена ставка в 12,5%. В их число входят Вьетнам и Китай.
21 июля Financial Times (FT) писала, что ранее Вашингтон перешел к режиму 10%-ных пошлин после того, как Верховный суд отменил введенные Трампом так называемые взаимные тарифы, объявленные в рамках «Дня освобождения» в апреле 2025 г. Ограничения должны прекратить действие 24 июля.