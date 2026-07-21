FT узнала о подготовке Трампом новых пошлин в отношении 60 стран

Администрация президента США Дональда Трампа подготовила варианты введения новых пошлин в отношении около 60 стран. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами властей. Новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе после истечения срока действия 10%-ных глобальных тарифов.