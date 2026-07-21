FT узнала о подготовке Трампом новых пошлин в отношении 60 стран
Администрация президента США Дональда Трампа подготовила варианты введения новых пошлин в отношении около 60 стран. Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с планами властей. Новые меры могут быть объявлены уже на этой неделе после истечения срока действия 10%-ных глобальных тарифов.
По данным издания, новые пошлины могут составить от 10% до 12,5% и будут введены в рамках расследования американских властей, связанного с практиками использования принудительного труда компаниями других стран. Такой механизм позволит администрации Трампа избежать применения чрезвычайных полномочий, которые ранее были ограничены решением Верховного суда США.
По данным газеты, администрация также работает над другими расследованиями, которые в будущем могут предоставить юридические основания для введения более высоких тарифов. Среди направлений таких проверок – производство критически важных минералов и выпуск авиационных компонентов.
Ранее Вашингтон перешел к режиму 10%-ных пошлин после того, как Верховный суд отменил введенные Трампом так называемые взаимные тарифы, объявленные в рамках «Дня освобождения» в апреле 2025 г. Действующие ограничения должны прекратить действие 24 июля.
Источники FT отмечают, что советники президента призывают его сохранить стабильность в торговых отношениях и придерживаться договоренностей, достигнутых с партнерами США в 2025 г. При этом Трамп продолжает рассматривать пошлины как один из ключевых инструментов внешнеэкономической политики.
Ранее американский лидер объявил о введении 50%-ных пошлин на товары из Канады и 25%-ных тарифов на импорт из Бразилии. Президент республики Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Бразилия немедленно применит национальный закон об экономической взаимности в качестве ответной меры на решение США.
Эксперты отмечают, что новые торговые меры могут усилить давление на американскую экономику. Введение пошлин происходит на фоне роста цен на топливо и обеспокоенности избирателей стоимостью жизни перед промежуточными выборами в США.