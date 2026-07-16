Трамп поручил ввести 25%-ные пошлины на большую часть бразильских товаров
Президент США Дональд Трамп поручил торговому представительству страны ввести пошлины на бразильский импорт в размере 25%, сообщил в соцсети X американский госсекретарь Марко Рубио. Тарифы будут действовать на большинство поставляемых товаров.
«Сегодня президент Трамп поручил представителю США на торговых переговорах ввести пошлины в размере 25% на большую часть бразильского импорта», – написал он.
По словам Рубио, причиной введения пошлин стало недобросовестное проведение переговоров с США со стороны президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы и правительства страны. Госсекретарь подчеркнул, что экономическая политика бразильского лидера «вредит американцам и бразильцам».
14 июля Лула да Силва назвал действия США в Ормузском проливе актом пиратства. Так он прокомментировал заявление Трампа о планах взимать сбор в размере 20% от стоимости грузов, со всех проходящих через акваторию судов. По мнению бразильского лидера, такие меры являются «не демократическими и не цивилизованными».
В начале июня администрация Трампа уже предлагала ввести тарифы в 25% на товары, поставляемые из Бразилии. Тогда торговое представительство страны отмечало, что такие меры могут быть применены, так как Бразилия прибегает к необоснованным методам, препятствующим развитию торговли США или ограничивающим ее.