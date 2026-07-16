Трамп поручил ввести 25%-ные пошлины на большую часть бразильских товаров

В начале июня администрация Трампа уже предлагала ввести тарифы в 25% на товары, поставляемые из Бразилии. Тогда торговое представительство страны отмечало, что такие меры могут быть применены, так как Бразилия прибегает к необоснованным методам, препятствующим развитию торговли США или ограничивающим ее.