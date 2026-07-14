Президент Бразилии назвал пиратством действия США в Ормузском проливе
Взимание сборов в 20% от стоимости грузов, которое анонсировал президент США Дональд Трамп, за проход по Ормузскому проливу, можно назвать актом пиратства. Об этом сообщил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Его слова передает агентство EFE.
«США, которые долгое время боролись с пиратством, не должны теперь сами превращаться в пиратов», – сказал бразильский лидер.
По его словам, планы по взиманию платы за проход судов являются «не демократическими и не цивилизованными». Лула да Силва подчеркнул, что Белый дом намерен «нажиться на чужом несчастье». Он также напомнил, что до начала военных операций акватория была открыта для судоходства и сейчас действия стран влияют на цены на продовольствие.
13 июля Трамп заявил, что США выступают «хранителями Ормузского пролива». Он подчеркнул, что для обеспечения «справедливости» со всех перевозимых через пролив грузов будет взиматься пошлина в 20%. По словам главы Белого дома, через акваторию смогут проходить все суда, кроме тех, что принадлежат Ирану и его союзникам.
14 июля Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что американские военные завершили последнюю серию ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля (5:15 мск 14 июля). По данным ведомства, войска «успешно» нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас.