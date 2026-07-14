Президент Бразилии назвал пиратством действия США в Ормузском проливе

По его словам, планы по взиманию платы за проход судов являются «не демократическими и не цивилизованными». Лула да Силва подчеркнул, что Белый дом намерен «нажиться на чужом несчастье». Он также напомнил, что до начала военных операций акватория была открыта для судоходства и сейчас действия стран влияют на цены на продовольствие.