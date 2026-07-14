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Главная / Политика /

США завершили новый раунд атак на иранские объекты

Ведомости

Американские военные завершили последнюю серию ударов по Ирану в 22:15 по восточному времени 13 июля (5:15 мск 14 июля). Об этом сообщает Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

В командовании заявили, что в ходе пятичасовой операции войска США «успешно» нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда». Силы командования использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, объектов для ракет и беспилотников, а также «морских возможностей».

В CENTCOM заявляли, что операция началась в 16:45 по времени Восточного побережья США (23:45 мск) 13 июля. По данным командования, по всему Ближнему Востоку сейчас развернуты свыше 50 000 военных США.

Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий с Ираном

Политика / Международные новости

13 июля Press TV сообщал, что Иран ударил по американским военным объектам в Кувейте. Для атаки применялись беспилотники, а целями стали системы военной связи США, топливные хранилища, зенитные ракетные комплексы Patriot, диспетчерская вышка и склад боеприпасов. Также был нанесен удар крылатыми ракетами по американскому военному кораблю.

The New York Times информировала, что президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и нанесении американскими военными «оборонительных ударов» по объектам на территории республики.

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