США завершили новый раунд атак на иранские объекты

В командовании заявили, что в ходе пятичасовой операции войска США «успешно» нанесли удары по военным объектам по всему Ирану, включая Бушер, Чахбахар, Джаск, Конарак, Абу-Муса и Бендер-Аббас, «чтобы еще больше ослабить способность Ирана атаковать коммерческие суда». Силы командования использовали высокоточные боеприпасы против иранских систем береговой обороны, объектов для ракет и беспилотников, а также «морских возможностей».