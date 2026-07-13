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Трамп уведомил конгресс о возобновлении боевых действий с Ираном

Ведомости

Президент США Дональд Трамп официально уведомил конгресс о возобновлении боевых действий против Ирана и нанесении американскими военными «оборонительных ударов» по объектам на территории республики. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на письмо главы государства.

По данным газеты, Трамп направил соответствующее уведомление представителям конгресса, указав, что 7 июля американские военные нанесли «оборонительные удары по целям внутри Ирана».

Войну с Ираном США и Израиль начали 28 февраля. В ходе первых ударов погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий.

Что известно о новой волне ударов США по Ирану

Политика / Международные новости

Но в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив Тегеран в нарушении условий соглашения, касающихся Ормузского пролива. В ответ Иран начал наносить удары по американским объектам на Ближнем Востоке. 12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об атаке на американскую авиабазу «Аль-Удейд» в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе.

МИД Ирана осудил действия США, обвинив Вашингтон в нарушении международного права и условий достигнутых договоренностей. «Всего через 25 дней после подписания соглашения о прекращении войны Соединенные Штаты открыто нарушили почти все его пункты», – говорилось в заявлении ведомства.

13 июля Трамп объявил, что Соединенные Штаты берут под контроль Ормузский пролив и возобновляют морскую блокаду иранских портов. По словам американского лидера, для финансирования мер по обеспечению безопасности будет взиматься пошлина в размере 20%.

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