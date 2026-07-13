Что известно о новой волне ударов США по Ирану

Что известно о новой волне ударов США по ИрануАмериканские военные атаковали системы ПВО, радиолокационные станции и малые суда
США нанесли новую серию ударов по иранским объектам, заявив о намерении подорвать способность Тегерана атаковать суда в Ормузском проливе. Иран в ответ осудил действия Вашингтона, предупредил соседние страны и заявил о ракетных ударах по американским базам. Цены на нефть выросли более чем на 3%.
«Ведомости» собрали основные тезисы из материалов CNN.
Новая волна ударов США
По данным Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM), американские военные нанесли высокоточные удары по «десяткам целей» в центральных и южных районах Ирана. Удары продолжались более трех часов.
В CENTCOM заявили, что удары были нанесены по иранским системам противовоздушной обороны, береговым радиолокационным станциям, ракетным и беспилотным системам, а также малым судам. Для этого использовались истребители, военно-морские суда, ударные воздушные и морские дроны.
Последствия
Иран сообщил о серии взрывов в провинции Хормозган на юге страны, в том числе в городах Джаск, Кешм, Бандар-Аббас и Сирик. Данных о жертвах среди гражданского населения или повреждениях жилой или коммерческой инфраструктуры нет. Атака была направлена на телекоммуникационную вышку в округе Сирик.
Позднее стало известно об ударах по провинции Хузестан. Заместитель губернатора провинции Валиолла Хаяти сообщил, что удары были нанесены по двум объектам вблизи города Ахваз, известного своей нефтяной промышленностью, а также к северу от Ахваза в округе Андимешк.
В результате попадания снаряда в водонасосную станцию в округе Махшахр на юго-западе Ирана погиб охранник и еще четверо получили ранения. Об этом сообщило государственное информационное агентство IRNA. Взрывы также были слышны в городах Хорремшехр и Ховейза.
Реакция Ирана
Министерство иностранных дел Ирана осудило военные атаки США, обвинив Вашингтон в нарушении международного права. В заявлении ведомства говорится: «Всего через 25 дней после подписания соглашения о прекращении войны Соединенные Штаты открыто нарушили почти все его пункты. Нанося удары по транспортной инфраструктуре Ирана, рыболовецким судам, грузовым баржам, метеорологическим станциям и зданиям, США совершили одни из самых чудовищных военных преступлений».
Тегеран также предостерег соседние страны от оказания помощи США в любых военных действиях против Ирана. В заявлении МИДа утверждается, что вооруженные силы США использовали территорию и объекты стран на южном побережье Персидского залива для нанесения ударов. Иран предупредил, что любой источник атак будет считаться законной целью для оборонительных ударов иранских вооруженных сил.
Удары по американским объектам
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) заявил о нанесении ударов по американским военным объектам в Кувейте в рамках третьего этапа операции возмездия. По данным иранского агентства Mehr, КСИР уничтожил топливные резервуары, систему ПВО Patriot на американской базе Али-Салем, а также стратегическую радиолокационную систему FPS на базе Ахмед аль-Джабер.
В Бахрейне, где расположена штаб-квартира Пятого флота США, второй день подряд звучат сирены, МВД призывает жителей укрыться в безопасных местах.
Реакция рынков
Цены на нефть выросли после начала столкновений. Нефть марки Brent подорожала на 3,92% до $78,99 за баррель, а американская нефть – на 3,44% до $73,87 за баррель. Основатель Rapidan Energy Group Боб Макнелли назвал рост довольно умеренным, отметив, что цены на Brent снижаются с апрельских максимумов в $115 за баррель.
По словам Макнелли, падение цен было связано с заверениями президента Трампа в том, что он хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым во избежание «настоящей экономической и финансовой катастрофы». При этом Иран предостерег суда от использования альтернативных маршрутов, например вдоль побережья Омана. Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 0,2%, а на Nasdaq – на 0,3%.