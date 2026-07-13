Что известно о новой волне ударов США по Ирану

По словам Макнелли, падение цен было связано с заверениями президента Трампа в том, что он хочет, чтобы Ормузский пролив оставался открытым во избежание «настоящей экономической и финансовой катастрофы». При этом Иран предостерег суда от использования альтернативных маршрутов, например вдоль побережья Омана. Фьючерсы на американские фондовые индексы Dow Jones и S&P 500 упали на 0,2%, а на Nasdaq – на 0,3%.