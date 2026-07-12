Армия США усомнилась в способности Ирана контролировать Ормузский пролив

11 июля в Маскате прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с его оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили механизмы обеспечения безопасного прохода судов в проливе. По данным CNN, Оман выступил с инициативой по разделению судоходных путей в Ормузском проливе. Предлагается два маршрута: южный – через оманские воды, где суда смогут проходить свободно, как до конфликта, и северный – через иранские воды, для которого потребуется предварительное разрешение властей Исламской Республики. При этом плата за проход не предусмотрена.