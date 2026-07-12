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Армия США усомнилась в способности Ирана контролировать Ормузский пролив

Ведомости

Ормузский пролив открыт для всех судов, следующих через международные воды в соответствии с нормами морского права. Об этом заявили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM).

В заявлении американских властей подчеркивается, что вооруженные силы США развернуты и готовы гарантировать свободу судоходства вопреки агрессивным действиям и угрозам со стороны Тегерана.

«Иран не контролирует пролив. Движение судов осуществляется в обычном режиме», – говорится в сообщении.

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Политика / Международные новости

12 июля военно-морские силы КСИРа объявили о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе. Американские военные нанесли очередные массированные удары по иранской территории. По официальным данным, огнем поражены около 140 военных объектов. Третий раунд ударов, нанесенных на этой неделе, был завершен утром по местному времени. Иран, в свою очередь, нанес новый удар по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Власти Катара временно приостановили все выходы судов в море и любые виды морской деятельности.

11 июля в Маскате прошла встреча министра иностранных дел Ирана Аббаса Арагчи с его оманским коллегой Сайидом Бадром аль-Бусаиди. Стороны обсудили механизмы обеспечения безопасного прохода судов в проливе. По данным CNN, Оман выступил с инициативой по разделению судоходных путей в Ормузском проливе. Предлагается два маршрута: южный – через оманские воды, где суда смогут проходить свободно, как до конфликта, и северный – через иранские воды, для которого потребуется предварительное разрешение властей Исламской Республики. При этом плата за проход не предусмотрена.

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