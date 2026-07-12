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Главная / Политика /

Катар приостановил движение судов после иранских ударов

Ведомости

Власти Катара временно приостановили все выходы судов в море и любые виды морской деятельности после серии иранских воздушных атак на страны Персидского залива. Об этом министерство транспорта Катара сообщило в соцсети X.

Ограничения, вступившие в силу 12 июля, касаются морских судов, включая прогулочные катера, рыболовные суда, гидроциклы и все другие виды плавсредств. Мера действует до особого распоряжения.

Как сообщило министерство внутренних дел Катара в соцсети X, в результате падения обломков после перехвата иранских ракет пострадали три человека, среди них – ребенок. В ведомстве уточнили, что органы безопасности и подразделения гражданской обороны работают в круглосуточном режиме, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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Политика / Международные новости

12 июля Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о нанесении нового удара по американской авиабазе Аль-Удейд в Катаре, а также о поражении второго судна в Ормузском проливе. Атаки стали ответом на продолжающиеся удары США по иранским военным объектам на побережье.

Американские военные утром 12 июля сообщили о завершении очередной серии ударов по территории Ирана, в ходе которой было поражено около 140 военных объектов. Военно-морские силы КСИРа объявили о закрытии Ормузского пролива до прекращения вмешательства США в регионе.

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