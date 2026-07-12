Катар приостановил движение судов после иранских ударов

Как сообщило министерство внутренних дел Катара в соцсети X, в результате падения обломков после перехвата иранских ракет пострадали три человека, среди них – ребенок. В ведомстве уточнили, что органы безопасности и подразделения гражданской обороны работают в круглосуточном режиме, пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.