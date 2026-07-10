Как долго продлится новая эскалация на Ближнем Востоке

Как долго продлится новая эскалация на Ближнем ВостокеПока нет никаких признаков ее ослабления
Иран и США вновь обменялись воздушными ударами по объектам друг друга на Ближнем Востоке. На второй день военного противостояния, утром 9 июля, иранские вооруженные силы нанесли удар беспилотниками по американским зенитным ракетным системам Patriot в Кувейте, по станции раннего предупреждения в Катаре, а также по топливному складу американской армии в Бахрейне. Кроме того, представители армии Иордании сообщили о перехвате восьми ракет, выпущенных со стороны Исламской Республики по аэродрому, который используют ВВС США.
Вскоре представитель иранского МИДа Эсмаил Багаи предупредил все страны региона о неизбежности иранского возмездия, если они предоставят свои территории, военные базы и инфраструктуру американским военным. До этого Центральное командование США (CENTCOM) объявило о поражении примерно 90 иранских объектов, включая системы ПВО, средства береговой разведки, склады ракет и беспилотников, военно-морскую и военную логистическую инфраструктуру вдоль иранского побережья.
В то же время президент США Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social назвал сообщение американского военного командования «расплатой» за недавние удары Ирана по гражданским судам в Персидском заливе. «Если это [иранские удары по кораблям] повторится, будет только хуже», – предупредил он.
Чуть позже иранские государственные СМИ уточнили, что американские удары пришлись по ряду объектов в провинции Бушер, включая территорию вокруг одноименной атомной электростанции, военную базу Чогадак и рыболовецкий причал на юге провинции. Кроме того, американцы атаковали крылатыми ракетами по железнодорожному коридору Ак-Таке-Хан в провинции Голестан, соединяющему Иран с Китаем и Россией, писало агентство Fars. Всего за 8 июля в результате американского воздушного налета погибли 14 человек, еще 78 получили ранения, написал на странице в соцсети Х глава центра связей с общественностью иранского минздрава Хоссейн Керманпур.
Новая ближневосточная эскалация снова привела к приостановке судоходства в Ормузском проливе, через который проходит около 20% потребляемой в мире нефти, сообщило Bloomberg. Правда, в агентстве не исключили, что снижение числа зафиксированных в маршруте судов может быть связано с тем, что некоторые судовладельцы могли выключить транспондеры при проходе в Персидский залив.
В то же время спикер иранского парламента и по совместительству глава иранской переговорной делегации Мохаммад Багер Галибаф на странице в Х написал, что Ормузский пролив откроется лишь на условиях Тегерана, а не «через американские угрозы». До сих пор иранское руководство настаивает на проходе судов по заранее согласованному иранцами маршруту вдоль побережья Исламской Республики.
Очередное американо-иранское обострение началось в ночь на 8 июля после того, как США нанесли серию воздушных ударов по прибрежным объектам Ирана. Это, согласно сообщению CENTCOM, стало ответной реакцией американцев на недавнее иранское нападение на три торговых судна в районе Ормузского пролива.
В разговоре с изданием Axios неназванные американские чиновники оценили продолжительность текущей ближневосточной эскалации от нескольких дней до месяца и в зависимости от того, продолжит ли Тегеран дальнейшие атаки на коммерческие суда в Ормузском проливе.
Пока Иран и США не планируют выйти за рамки обменов воздушными ударами, уверен военный обозреватель, редактор журнала «Новый оборонный заказ» Дмитрий Корнев. По его оценкам, боевые действия с такой интенсивностью максимум продлятся месяц и могут окончиться в любой день. «Пока американцы, судя по всему, не намерены прекращать атаки, а для перехода конфликта в стадию наземных операций требуется многонедельная соответствующая подготовка, которая, судя по всему, еще не начиналась», – отметил военный эксперт.
На данный момент на Ближнем Востоке сложилась патовая ситуация, констатирует Корнев. С одной стороны, США атакуют иранские объекты, но не могут лишить иранцев ответного потенциала. С другой – Иран не располагает возможностью массированного удара по противникам, способного кардинально изменить баланс сил в регионе. При этом эксперт не исключил подключения Израиля к американо-иранскому конфликту, если ситуация выйдет из-под контроля и только при согласии Вашингтона.
Взаимные столкновения могут завершиться в любой момент, их развитие зависит от настроения Трампа и кулуарных американо-иранских переговоров, полагает младший научный сотрудник Центра изучения Ближнего Востока, Кавказа и Центральной Азии НИУ ВШЭ Илья Васькин. Пока о возобновлении масштабной войны говорить преждевременно, но эксперт не исключил риск сползания конфликта в полноценную войну с перспективой подключения Израиля.