Как долго продлится новая эскалация на Ближнем Востоке

Чуть позже иранские государственные СМИ уточнили, что американские удары пришлись по ряду объектов в провинции Бушер, включая территорию вокруг одноименной атомной электростанции, военную базу Чогадак и рыболовецкий причал на юге провинции. Кроме того, американцы атаковали крылатыми ракетами по железнодорожному коридору Ак-Таке-Хан в провинции Голестан, соединяющему Иран с Китаем и Россией, писало агентство Fars. Всего за 8 июля в результате американского воздушного налета погибли 14 человек, еще 78 получили ранения, написал на странице в соцсети Х глава центра связей с общественностью иранского минздрава Хоссейн Керманпур.