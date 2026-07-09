Как Тегеран живет после траура по Хаменеи

Об иранской религиозности мне напомнила и одна из картин поминальных шествий в Тегеране в предыдущие дни. К одному из российских журналистов подошла женщина и провозгласила нечто на фарси, узнав, что тот русский. Журналист владел фарси и перевел нам: «Ваш президент должен принять ислам шиитского толка, тогда у вас будет так же хорошо, как у нас в Иране».