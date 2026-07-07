В Тегеране завершилось прощание с верховным лидером Али Хаменеи

Шествие началось около 6.00 от площади Азади и длилось более 10 изнурительных часов. Уже около 8 утра шестиполосные улицы по всему маршруту медленно шедшей процессии с гробами-холодильниками (только на преодоление площади Азади ей потребовалось три часа) были заполнены народом. Это было видно с крыши одного из зданий, доступ к которой предоставили провожатые от иранских властей. Как и в предыдущие дни, в небе стоял шум от вертолетов.