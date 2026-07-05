Как в Тегеране прошел «гробовой намаз» в память об Али Хаменеи

Гудки сливаются с гремящими из динамиков песнями во славу аятоллам, родине и в порицание недругам. В одной из песен наш провожатый услышал «нам не нужно ядерное оружие». Это официальная позиция Исламской Республики, подкрепленная фетвой Хаменеи в 2005 г. Но несмотря на это, США и Израиль провели две военно-воздушные кампании в 2025 г. и самую крупную – в 2026 г., в которой погиб рахбар.