Как Тегеран прощается с Али Хаменеи, наблюдал спецкор «Ведомостей»

Жара нарастает, и воду дают не только в бутылках – ее распыляют из пульверизаторов мужчины и дети. Ближе к полудню жар исходит уже от асфальта, и стоящие вперемешку с машинами скорой помощи пожарные поливают людей уже из мощных распылителей для борьбы с огнем, охлаждая также и дорожное покрытие, которое на время становится влажным, как после дождя.