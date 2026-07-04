Al Arabiya: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля

Хаменеи погиб 28 февраля 2026 г. в результате американо-израильского удара по его резиденции в Тегеране. Он был верховным лидером Ирана почти 37 лет. 3 июля тело аятоллы выставили для прощания в большом молитвенном зале в Тегеране. Церемония начнется 4 июля и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля.