Al Arabiya: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля

Al Arabiya: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июляСостав иранской делегации определят после прощания с Хаменеи
Очередной раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля, сообщает Al Arabiya.
На встрече будут обсуждаться санкции, замороженные иранские активы и ядерная программа. Состав иранской делегации будет определен после завершения церемоний прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, отмечает телекомпания.
Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы.
28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня.
Хаменеи погиб 28 февраля 2026 г. в результате американо-израильского удара по его резиденции в Тегеране. Он был верховным лидером Ирана почти 37 лет. 3 июля тело аятоллы выставили для прощания в большом молитвенном зале в Тегеране. Церемония начнется 4 июля и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля.