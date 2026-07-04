Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,49+0,24%BLNG7,01+1,01%BSPBP34-1,02%IMOEX2 242,84-0,59%RTSI914,9+0,32%RGBI112,08+0,12%RGBITR747,47+0,21%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Al Arabiya: новый раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля

Состав иранской делегации определят после прощания с Хаменеи
Ведомости

Очередной раунд переговоров США и Ирана пройдет в Пакистане 11 июля, сообщает Al Arabiya.

На встрече будут обсуждаться санкции, замороженные иранские активы и ядерная программа. Состав иранской делегации будет определен после завершения церемоний прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, отмечает телекомпания.

Вашингтон и Тегеран в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий прекращение огня на всех фронтах, в том числе израильскую операцию в Ливане. В течение 60 дней с этой даты стороны должны договориться по вопросам ядерной программы.

28 июня Вашингтон и Тегеран возобновили взаимные удары, поставив под угрозу перемирие, однако затем, как сообщал Axios, стороны договорились о прекращении огня.

Хаменеи погиб 28 февраля 2026 г. в результате американо-израильского удара по его резиденции в Тегеране. Он был верховным лидером Ирана почти 37 лет. 3 июля тело аятоллы выставили для прощания в большом молитвенном зале в Тегеране. Церемония начнется 4 июля и завершится погребением Хаменеи в Мешхеде 9 июля.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь