Что известно об обмене ударами между США и Ираном

Что известно об обмене ударами между США и ИраномСтороны обвинили друг друга в нарушении перемирия
Американские военные нанесли удары по объектам в Иране в ответ на атаку беспилотника на танкер в Ормузском проливе. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил об ударах по американским целям в Кувейте и Бахрейне. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, подписанного менее двух недель назад.
«Ведомости» собрали главное о развитии ситуации.
Удары и взаимные обвинения
27 июня Центральное командование ВС США (Centcom) сообщило, что нанесло удары по иранским объектам. Целями стали «инфраструктура военного наблюдения, системы связи, объекты противовоздушной обороны, хранилища беспилотников и средства минирования». В Centcom заявили, что атака стала «прямым ответом на продолжающуюся иранскую агрессию против коммерческого судоходства». Отмечалось, что Ирану «был предоставлен шанс соблюдать соглашение о прекращении огня, но он им не воспользовался» .
В ответ КСИР нанес удары по восьми американским объектам в Кувейте и Бахрейне. В заявлении Корпуса говорится, что в случае повторения агрессии последует «сокрушительный ответ», а нарушение перемирия приведет «к полной остановке всех дипломатических процессов». Власти Бахрейна и Кувейта осудили эти атаки.
Представитель США сообщил Reuters, что данных о жертвах среди американцев или значительном ущербе объектам пока нет.
Угроза перемирию
Обмен ударами произошел на фоне переговоров Вашингтона и Тегерана о меморандуме о взаимопонимании (МОВ), призванном прекратить военные действия. Согласно опубликованным СМИ данным, документ из 14 пунктов содержит положения о прекращении огня, возобновлении судоходства в Ормузском проливе и начале переговоров по ядерной программе Ирана. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал МОВ «очень общим документом примерно в полторы страницы». Источники CNN отмечали, что текст «сформулирован крайне расплывчато».
Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social предупредил о переломном моменте: «Может наступить момент, когда мы уже не сможем вести себя разумно и будем вынуждены завершить начатое военными средствами. Если это произойдет, Исламской Республики Иран больше не будет», – написал он 27 июня.