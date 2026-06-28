Что известно об обмене ударами между США и Ираном

Американские военные нанесли удары по объектам в Иране в ответ на атаку беспилотника на танкер в Ормузском проливе. Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в ответ заявил об ударах по американским целям в Кувейте и Бахрейне. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, подписанного менее двух недель назад.