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Главная / Политика /

Иран подтвердил подписание меморандума с США

Ведомости

Тегеран официально подтвердил доработку и подписание ирано–американского меморандума о взаимопонимании, заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает Press TV.

По его словам, документ был согласован обеими сторонами и включает положения, касающиеся не только двусторонних отношений, но и региональной повестки.

Багаи подчеркнул, что вопросы прекращения огня и урегулирования конфликта в Ливане имели принципиальное значение для иранской стороны наравне с другими пунктами соглашения. Он отметил, что «в первом пункте меморандума Ливан упоминается трижды, включая уважение его территориальной целостности и суверенитета».

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Политика / Международные отношения

Представитель иранского МИДа также заявил, что подписание соглашения о прекращении огня на данном этапе не означает, что Тегеран забыл прошлое.

17 июня CNN со ссылкой на представителя американской администрации сообщил, что США обнародовали официальный текст меморандума о взаимопонимании, достигнутого с Ираном по итогам переговоров. Меморандум включает 14 пунктов. В документе зафиксированы договоренности о возобновлении судоходства через Ормузский пролив, смягчении части финансовых ограничений в отношении Ирана, а также обозначены параметры будущих технических консультаций по иранской ядерной программе.

15 июня президент США Дональд Трамп заявил о завершении согласования сделки по мирному урегулированию с Ираном. В своем посте в Truth Social он распорядился полностью открыть Ормузский пролив для свободного судоходства и одновременно снять морскую блокаду США. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что стороны объявили о «немедленном и окончательном прекращении военных операций», а подписание документа состоится в Швейцарии 19 июня.

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