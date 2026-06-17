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Главное из заявлений Трампа о сделке с Ираном

Президент США опроверг создание фонда на $300 млрд и пригрозил возобновить удары
Анна Нараева
The White House / Flickr
The White House / Flickr

Президент США Дональд Трамп на встрече с президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси во Франции сделал ряд заявлений о достигнутом с Ираном меморандуме. Он категорически опроверг информацию о создании инвестиционного фонда на $300 млрд, пригрозил возвратом к военным действиям в случае несоблюдения договоренностей и охарактеризовал соглашение как «очень мощное». «Ведомости» собрали основные тезисы.

Опровержение данных об инвестиционном фонде

Трамп назвал ложной историей сообщения СМИ о том, что США якобы создадут инвестиционный фонд на $300 млрд в рамках соглашения с Ираном. Ранее Financial Times писала о возможности создания такого фонда, к которому Тегеран мог бы получить доступ при выполнении обязательств.

«Это ложная история, которая была неверно взята из заявления, которое было написано довольно хорошо. Честно говоря, я думаю, что оно могло бы быть немного точнее. Но это всего лишь история. Мы не инвестируем и 10 центов», – сказал Трамп.

Оценка сделки и угроза военной силы

Президент США дал понять, что Вашингтон готов немедленно вернуться к военным действиям, если поведение Тегерана его не устроит. Он назвал подписанный документ меморандумом о взаимопонимании.

Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с США

Политика / Международные новости

«Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», – заявил Трамп.

Трамп утверждает, что альтернативой соглашению с Ираном стала бы «мировая депрессия». По его словам, без договоренностей Ормузский пролив остался бы заблокированным.

Саму сделку он охарактеризовал крайне высоко. «У них никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны», – сказал президент США.

Как договаривались стороны

11 июня Трамп в социальной сети Truth Social написал, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. 

Однако позжеТрамп объявил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в мирных переговорах. В связи с этим он отменил нанесение запланированных ударов по Ирану.

Стороны договорились прекратить все боевые действия на Ближнем Востоке и возобновить свободное судоходство в Ормузском проливе в ночь на 15 июня. Ожидается, что документ будет подписан в Швейцарии 19 июня. Одним из ключевых последствий должно стать разблокирование Ормузского пролива. По данным МИД Ирана, после подписания меморандума Тегеран и Вашингтон должны в течение 60 дней провести переговоры для выработки окончательного соглашения.

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