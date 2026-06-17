Главное из заявлений Трампа о сделке с Ираном

Саму сделку он охарактеризовал крайне высоко. «У них никогда не будет ядерного оружия. Так что это очень, очень сильное соглашение. Это очень сильная сделка. Никто не знает, что это такое. Очень сильная, и, похоже, большинство людей очень довольны», – сказал президент США.