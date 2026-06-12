Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с США

Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с СШАВ них речь идет о прекращении боевых действий, снятии санкций и открытии Ормузского пролива
Стали известны 14 пунктов меморандума об урегулировании конфликта между США и Ираном. Их опубликовало агентство Mehr со ссылкой на источник, близкий к иранской переговорной группе.
Проект меморандума включает:
Полное и немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, включая Ливан.
Невмешательство США во внутренние дела Ирана и уважение его суверенитета.
Морская блокада должна быть полностью снята в течение 30 дней.
Вывод американских войск с территорий, расположенных вблизи Ирана.
Восстановление судоходства через Ормузский пролив в течение 30 дней.
Приостановка санкционного режима и предоставление Ирану доступа к замороженным активам.
Выделение Тегерану $300 млрд помощи со стороны США и их союзников.
Запуск 60-дневных переговоров по окончательному урегулированию вопросов, связанных с ядерной программой Ирана и полной отменой американских санкций.
Тегеран должен подтвердить приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия.
США обязуются не наращивать военное присутствие в регионе и отказаться от введения новых ограничительных мер.
В течение 60-дневного переговорного периода Вашингтон должен разблокировать $24 млрд иранских средств, причем половина этой суммы должна быть передана до начала переговоров.
Создание механизма мониторинга для выполнения соглашения.
Окончательное соглашение будет утверждено резолюцией Совета Безопасности ООН.
Финальный раунд переговоров не начнется до выполнения ряда предварительных условий, включая разморозку части иранских активов, ослабление нефтяных санкций и снятие морской блокады.
Агентство отмечает, что при этом вопросы ракетной программы Ирана и поддержки так называемой «оси сопротивления» в регионе в текст меморандума не вошли.
До этого Axios сообщал, что проект соглашения уже согласован сторонами, однако требует окончательного утверждения. По данным издания, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть вариант снижения уровня обогащения урана в Иране под контролем инспекторов ООН. Один из источников Axios пояснял, что документ соответствует ключевым требованиям Вашингтона. Дипломат одной из стран-посредников сообщил изданию, что стороны продолжают работу над финальной редакцией соглашения и обсуждают дату его подписания.
11 июня Трамп заявил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие выходные. По его словам, основные параметры будущих договоренностей получили одобрение всех участников переговорного процесса, в связи с чем США отказались от подготовки ударов по Ирану.