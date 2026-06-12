Иран раскрыл условия меморандума о соглашении с США

До этого Axios сообщал, что проект соглашения уже согласован сторонами, однако требует окончательного утверждения. По данным издания, президент США Дональд Трамп согласился рассмотреть вариант снижения уровня обогащения урана в Иране под контролем инспекторов ООН. Один из источников Axios пояснял, что документ соответствует ключевым требованиям Вашингтона. Дипломат одной из стран-посредников сообщил изданию, что стороны продолжают работу над финальной редакцией соглашения и обсуждают дату его подписания.