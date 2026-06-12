Axios раскрыл детали согласованного проекта соглашения США и Ирана

11 июня Трамп сообщил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные. По словам президента США, ключевые параметры будущих договоренностей получили одобрение всех участников переговорного процесса. В связи с этим Вашингтон отказался от нанесения планировавшихся ударов по Ирану.