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Axios раскрыл детали согласованного проекта соглашения США и Ирана

Ведомости

США и Иран согласовали текст меморандума о взаимопонимании, но документ еще нуждается в окончательном утверждении. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники среди представителей стран-посредников и американской администрации.

Согласно проекту соглашения, Иран обязуется не создавать ядерное оружие и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. При этом конкретные шаги по дальнейшему ограничению иранской ядерной программы предполагается закрепить отдельным соглашением в будущем.

Как сообщил Axios высокопоставленный представитель администрации США, президент Дональд Трамп согласился рассмотреть вариант, при котором уровень обогащения урана в Иране будет снижен под контролем инспекторов ООН.

Трамп отменил запланированные удары по Ирану

Политика / Международные новости

Документ также предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива для международного судоходства без дополнительных сборов. Предполагается, что объемы перевозок вернутся к довоенному уровню в течение 30 дней. Со своей стороны США должны снять блокаду иранских портов.

По словам одного из собеседников Axios, меморандум отвечает всем требованиям Вашингтона. «Мы работаем со сторонами, чтобы окончательно доработать соглашение и назначить дату церемонии подписания», – заявил изданию дипломат одной из стран-посредников.

11 июня Трамп сообщил, что соглашение с Ираном может быть подписано уже в ближайшие выходные. По словам президента США, ключевые параметры будущих договоренностей получили одобрение всех участников переговорного процесса. В связи с этим Вашингтон отказался от нанесения планировавшихся ударов по Ирану.

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