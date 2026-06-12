Axios: Нетаньяху не был заранее уведомлен о заявлении Трампа по Ирану

Позже президент США сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану. По его словам, решение принято после того, как переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства Исламской Республики и получил необходимое одобрение. Трамп также отметил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе. При этом глава Белого дома подчеркнул, что морская блокада Ирана сохраняется в полном объеме до завершения сделки.