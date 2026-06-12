Axios: Нетаньяху не был заранее уведомлен о заявлении Трампа по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не получил предварительного уведомления о заявлении президента США Дональда Трампа относительно договоренности с Ираном о прекращении войны. Об этом сообщил журналист портала Axios и 12-го канала израильского телевидения Барак Равид со ссылкой на источник.
По данным Равида, Нетаньяху не получил предварительного уведомления и был «застигнут врасплох», когда американский президент опубликовал свое первоначальное заявление о сделке с Ираном.
11 июня Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. По словам американского лидера, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена.
Позже президент США сообщил об отмене запланированных ударов по Ирану. По его словам, решение принято после того, как переговорный процесс с Тегераном вышел на уровень высшего руководства Исламской Республики и получил необходимое одобрение. Трамп также отметил, что обсуждения и окончательные положения будущих договоренностей получили согласование всех сторон, участвующих в процессе. При этом глава Белого дома подчеркнул, что морская блокада Ирана сохраняется в полном объеме до завершения сделки.
12 июня Трамп анонсировал подписание мирной сделки с Ираном на выходных 13–14 июня. Об этом он объявил на выступлении в Белом доме.