Трамп пообещал захватить остров Харк и всю иранскую нефть

Военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские военные в ночь на 11 июня могут нанести новые мощные удары по Ирану, целью которых станет ключевая инфраструктура исламской республики. По его словам, США намерены атаковать «основные объекты» на территории Ирана. Хегсет подчеркнул, что удары призваны усилить позиции Вашингтона на переговорах и подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения с США.