Трамп пообещал захватить остров Харк и всю иранскую нефть

Трамп пообещал захватить остров Харк и всю иранскую нефтьПрезидент США анонсировал «очень сильный удар» по исламской республике
Соединенные Штаты готовы захватить остров Харк и все объекты нефтяной инфраструктуры Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
По словам Трампа, значительная часть военного потенциала Ирана, включая военно-морские и военно-воздушные силы, системы ПВО и радиолокационного контроля, сильно ослаблена. Американский лидер также заявил, что в перспективе США могут установить контроль над рядом объектов нефтяной инфраструктуры Ирана, включая остров Харк. По его словам, подобный подход Вашингтон ранее применял в отношении Венесуэлы.
Трамп подчеркнул, что рассматривает такие меры как способ усиления влияния США на мировом нефтегазовом рынке.
Военный министр США Пит Хегсет заявил, что американские военные в ночь на 11 июня могут нанести новые мощные удары по Ирану, целью которых станет ключевая инфраструктура исламской республики. По его словам, США намерены атаковать «основные объекты» на территории Ирана. Хегсет подчеркнул, что удары призваны усилить позиции Вашингтона на переговорах и подтолкнуть Тегеран к заключению соглашения с США.
Министр также заявил, что Центральное командование США продолжает оказывать давление на Иран и не позволит стране получить ядерное оружие. Кроме того, Вашингтон намерен обеспечить свободу судоходства в Ормузском проливе и сохранить блокаду иранских портов.