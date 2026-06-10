Иран сбил беспилотник США MQ-9 Reaper на юге страны
Корпус стражей исламской революции (КСИР) сбил американский беспилотник MQ-9 Reaper над иранским городом Джам на юге республики. Об этом сообщает Mehr.
Воздушная цель была уничтожена утром 10 июня, говорится в сообщении агентства.
Ранее журналист Axios Барак Равид заявил, что Иран атаковал американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании с помощью как минимум четырех баллистических ракет и нескольких беспилотников.
9 июня The New York Times сообщила, что вертолет Apache упал недалеко от Ормузского пролива. Двух членов экипажа спасли. В тот же день президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ответит на инцидент с вертолетом. По словам главы Белого дома, данные о том, что борт сбит Тегераном, были доведены до него американскими военными. Позже США атаковали Иран в ответ на удар по вертолету, сообщило центральное командование США (CENTCOM).