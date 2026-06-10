США объявили о начале ударов против Ирана в ответ на сбитый вертолет

«Силы Центрального командования США (CENTCOM) сегодня в 17:00 по восточному времени [00:00 мск] по распоряжению верховного главнокомандующего начали наносить удары по Ирану в целях самообороны в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета Apache Армии США», - говорится в заявлении.