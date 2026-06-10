США объявили о начале ударов против Ирана в ответ на сбитый вертолет
США начали атаковать Иран в ответ на удар Исламской Республики по вертолету AH-64 Apache над Ормузским проливом, сообщило в соцсети X центральное командование США (CENTCOM).
«Силы Центрального командования США (CENTCOM) сегодня в 17:00 по восточному времени [00:00 мск] по распоряжению верховного главнокомандующего начали наносить удары по Ирану в целях самообороны в ответ на вчерашнее уничтожение вертолета Apache Армии США», - говорится в заявлении.
9 июня президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон намерен ответить на инцидент с вертолетом. По словам американского лидера, информацию о том, что Иран сбил воздушное судно, была доведена до него американскими военными.
The New York Times писала, что вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. По данным газеты, на момент происшествия было неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой.