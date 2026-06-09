Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, он за это ответит

По словам Трампа, информация была доведена до него американскими военными. «Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали», – написал он.