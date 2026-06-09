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Главная / Политика /

Трамп: американский вертолет над Ормузским проливом сбил Иран, он за это ответит

Ведомости

Иран сбил американский ударный вертолет AH-64 Apache, выполнявший патрулирование в районе Ормузского пролива. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в соцсети TruthSocial.

По словам Трампа, информация была доведена до него американскими военными. «Меня только что проинформировали наши великие военные, что прошлой ночью иранцы сбили один из наших высокотехнологичных вертолетов Apache, который выполнял патрулирование над Ормузским проливом. На борту находились два пилота, оба живы и не пострадали», – написал он.

Американский лидер добавил, что Вашингтон намерен ответить на произошедшее.

Трамп: Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю

Политика / Международные новости

Ранее The New York Times cообщала, что вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Один из собеседников газеты отмечал, что пока неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой. Инцидент расследуется.

8 июня Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана.

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