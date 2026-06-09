Трамп: Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю
Израиль и Иран прекратили обмен ударами примерно на неделю. Об этом журналистам заявил президент США Дональд Трамп.
«У нас был очень хороший разговор [с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху]. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», – сказал он (цитата по ТАСС).
8 июня Израиль и Иран обменялись самыми мощными ударами за последние месяцы. Израильская атака стала ответом на запуск ракет со стороны Ирана накануне. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что атаковала военные объекты в западном и центральном регионах Ирана.
В тот же день Ynet со ссылкой на источник сообщил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху принял просьбу президента США Дональда Трампа и отдал приказ о приостановке израильских ударов по Ирану. Боевые действия в Ливане, по словам собеседника, продолжатся «в полную силу».