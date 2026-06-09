Трамп: Израиль и Иран прекратили обмен ударами на неделю

«У нас был очень хороший разговор [с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху]. По нему ударили, он ударил в ответ. Не могу его за это винить. Но теперь они это прекратили. Так что они оставят друг друга в покое еще на неделю или около того», – сказал он (цитата по ТАСС).