Американский вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива
Американский армейский вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива, два члена экипажа были спасены. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на два информированных источника.
По словам одного из собеседников, пока неясно, был ли Apache сбит иранским огнем, упал из-за механической неисправности или столкнулся с какой-либо иной проблемой. Инцидент расследуется.
Происшествие случилось после нескольких дней, в течение которых враждебность в регионе то нарастала, то спадала на фоне обмена военными ударами между Израилем и Ираном. Если подтвердится, что вертолет был сбит, это станет первой потерей Apache в данном конфликте. Ранее Иран сбил около 30 беспилотных дронов Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны из-за огня противника и по ошибке своих же войск.
Представитель президента США Дональда Трампа пока не предоставил заявления об инциденте, а Центральное командование Пентагона не ответило на запрос издания.