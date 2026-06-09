Американский вертолет Apache потерпел крушение близ Ормузского пролива

Происшествие случилось после нескольких дней, в течение которых враждебность в регионе то нарастала, то спадала на фоне обмена военными ударами между Израилем и Ираном. Если подтвердится, что вертолет был сбит, это станет первой потерей Apache в данном конфликте. Ранее Иран сбил около 30 беспилотных дронов Reaper, а несколько американских истребителей были потеряны из-за огня противника и по ошибке своих же войск.