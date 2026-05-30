Американцы пострадали при ракетном ударе Ирана по авиабазе в Кувейте
Пять американцев пострадали в результате ракетного удара Ирана по авиабазе США в Кувейте, пишет Bloomberg. Граждане США получили легкие ранения. Среди них были как гражданские лица, так и военнослужащие. В результате удара два беспилотника MQ-9 Reaper стоимостью около $30 млн каждый получили серьезные повреждения, один из них уничтожен.
Кувейтские системы ПВО перехватили баллистическую ракету «Фатех-110», но падающие обломки поразили авиабазу Али-аль-Салем. Центральное командование США пока не комментирует инцидент.
Иран нанес удар в тот момент, когда президент США Дональд Трамп рассматривает возможность заключения сделки с Ираном.
Как пишет издание, война с Ираном уже истощила американские запасы высокоточных ракет, включая Tomahawk и JASSM-ER. Согласно последним данным Пентагона, в ходе операции Epic Fury погибли 14 американцев, 409 получили ранения. С начала войны 28 февраля Иран выпустил по региону более 1850 баллистических ракет.
28 мая агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что военные США сбили четыре иранских ударных беспилотника и ударили по наземной станции управления в портовом городе Бендер-Аббас. С нее планировался запуск пятого беспилотника.
По данным Tasnim, Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес удар по американской авиабазе.
28 мая Axios сообщал, что переговорщики США и Ирана достигли соглашения о 60-дневном меморандуме о взаимопонимании, но Трамп еще не дал своего согласия. Меморандум предусматривает продление режима прекращения огня, который позволит продолжить переговоры по иранской ядерной программе. Также документ откроет беспошлинный проход по Ормузскому проливу. Кроме того, Тегеран обязуется убрать из пролива все мины в течение 30 дней, а США – снять военно-морскую блокаду.
30 мая Трамп заявил о снятии блокады в Ормузском проливе. Президент США потребовал от Ирана навсегда отказаться от ядерного оружия, открыть Ормузский пролив для беспрепятственного судоходства без сборов и ликвидировать все морские мины.