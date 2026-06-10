Axios: Иран выпустил четыре ракеты по американским базам на Ближнем Востоке

9 июня The New York Times писала, что вертолет Apache рухнул вблизи Ормузского пролива. Два члена экипажа были спасены. В тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон намерен ответить на инцидент с вертолетом. По словам главы Белого дома, сведения о том, что борт сбит Ираном, была доведена до него американскими военными. Позже США атаковали Иран в ответ на удар по вертолету, сообщило центральное командование США (CENTCOM).