Axios: Иран выпустил четыре ракеты по американским базам на Ближнем Востоке
Иран атаковал американские базы в Бахрейне, Кувейте и Иордании. Об этом заявил журналист Axios Барак Равид в соцсети X со ссылкой на чиновника США.
По словам Равида, иранские военные выпустили как минимум четыре баллистические ракеты и несколько беспилотников.
9 июня The New York Times писала, что вертолет Apache рухнул вблизи Ормузского пролива. Два члена экипажа были спасены. В тот же день президент США Дональд Трамп предупредил, что Вашингтон намерен ответить на инцидент с вертолетом. По словам главы Белого дома, сведения о том, что борт сбит Ираном, была доведена до него американскими военными. Позже США атаковали Иран в ответ на удар по вертолету, сообщило центральное командование США (CENTCOM).